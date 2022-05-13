Диагноз сроку не помеха

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Пресненский суд Москвы отказал в освобождении по состоянию здоровья бывшего совладельца «Группы компаний 1520» Валерия Маркелова. Бизнесмен обвиняется в даче миллиардных взяток печально известному экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко за покровительство его компании. Защита настаивает, что господин Маркелов должен быть немедленно освобожден, поскольку его диагноз — онкологическое заболевание — числится в списке тех, что в соответствии с постановлением правительства исключает содержание под стражей. Однако суд назначил повторную медицинскую экспертизу. Тем временем приговор по делу Захарченко и Маркелова состоится в самом ближайшем времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Маркелов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Валерий Маркелов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заседание Пресненского суда Москвы по вопросу об изменении меры пресечения бывшему совладельцу «Группы компаний 1520» Валерию Маркелову было уже третьим. Сначала бизнесмена из СИЗО «Лефортово» не смогли доставить по техническим причинам. Адвокат бизнесмена Александр Гофштейн предложил в связи с «остротой ситуации, опасности для жизни и испытываемых страданий от боли» не откладывать заседание, а провести его с участием господина Маркелова по видео-конференц-связи. На это прокурор Милана Дигаева возразила, что, по ее мнению, рассмотрение вопроса без личного участия предпринимателя невозможно. В итоге заседание перенесли.

В четверг, наконец, заседание состоялось. В зал Валерия Маркелова сопроводили не только судебные приставы и полиция, но и кинолог с ротвейлером. По ходу всего заседания господин Маркелов не проронил ни слова.

В ходе заседания гособвинитель Милана Дигаева сразу заявила ходатайство о проведении повторного медосвидетельствования Валерия Маркелова. Она усомнилась в прежних выводах врачей о том, что у господина Маркелова диагностирован рак простаты 4-й степени, а такое заболевание в соответствии с постановлением правительства исключает содержание под стражей. По версии прокурора, «до медицинского исследования в центре имени Логинова ранее у него не было выявлено и установлено онкологического заболевания», а в выводах медицинской комиссии, утверждала господа Дигаева, не указано, на какой основе и в какой клинике необходимо проходить курс лечения.

В свою очередь, адвокат Александр Гофштейн заявил суду, что подписи под диагнозом поставили 12 врачей из разных профильных клиник. По словам защитника, анализ проведенного медицинского освидетельствования говорит о том, что врачи из разных лечебных учреждений педантично следовали закону.

В итоге судья вынесла решение о новом медицинском обследовании. «Вывод о наличии у Маркелова заболевания, препятствующего содержанию под стражей, сделан комиссией медицинского учреждения, не уполномоченного на проведение подобного рода медицинского освидетельствования»,— решила госпожа Абрамова. Господин Маркелов оставлен под стражей до 17 мая, когда назначен приговор по его делу.

Валерий Маркелов с мая 2021 года находится под судом вместе с бывшим полковником МВД Дмитрием Захарченко. Последнего обвиняют в получении взяток от Маркелова на общую сумму 1,4 млрд руб. за покровительство так называемой площадки, которую использовали для нелегальных банковских операций руководители Инкредбанка, а также банков СТБ и «Новое время». В ходе прений сторон прокуратура запросила для бизнесмена 12 лет лишения свободы, а для Захарченко — 17 лет лишения свободы со штрафами в 500 тыс. руб. каждому.

Юрий Сенаторов