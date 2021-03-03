Дмитрий Захарченко не поддается учету

Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск бывшего заместителя начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. Бывший офицер около года добивался снятия с учета лиц, склонных к побегу. Администрация СИЗО «Лефортово» в свое время решила, что к осужденному на длительный срок за различные коррупционные преступления Захарченко необходимо применить профилактические меры. Основанием для этого стали сомнительные, по мнению сотрудников пенитенциарного ведомства, высказывания. Между тем пребывание на учете лиц, склонных к побегу, налагает на заключенного дополнительные режимные ограничения.

Отменить через суд решение администрации СИЗО «Лефортово» о постановке его на профилактический учет лиц, склонных к побегу, Дмитрий Захарченко пытался с февраля прошлого года, но до последнего времени ему этого не удавалось. Как ранее сообщал “Ъ”, основанием для действий руководства изолятора стал рапорт сотрудника СИЗО, занимавшегося выдачей вещей со склада. Когда он зашел в камеру, где содержался Дмитрий Захарченко, то услышал, как офицер кому-то угрожает.

«...Коля с Мишей еще обо мне вспомнят, у них тоже есть дети,— якобы сказал Дмитрий Захарченко.— Надеюсь, мне удастся выйти пораньше, чем они думают. Я им не забуду».

Решив, что речь идет об оперативниках, допущенных следствием к работе с обвиняемым Захарченко, сотрудник СИЗО поинтересовался у экс-полковника МВД, что тот имел в виду. Как следовало из рапорта, Захарченко ответил: «Ничего, просто разговаривал сам с собой, чтобы снять эмоциональное напряжение».

Постановка на учет сказалась на положении Дмитрия Захарченко в мордовской колонии, куда экс-полковника отправили отбывать назначенный ему срок 12,5 года. Осужденному запретили встречи и переписку с родными, а также получение от них посылок. Кроме того, Захарченко должен ежечасно отмечаться у контролирующего его сотрудника ФСИН, что мешает ему устроиться на работу. Поэтому экс-полковник и обратился в Лефортовский суд. Тот, впрочем, иск отклонил. Затем последовала череда предусмотренных законом обжалований. В конце концов кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение. По ее мнению, при рассмотрении иска был нарушен принцип состязательности сторон: не все свидетели, которых требовал заслушать Дмитрий Захарченко, были допрошены. В итоге Лефортовский суд столицы рассмотрел иск заново и требование экс-офицера удовлетворил.

В 2019 году Захарченко был приговорен к 12,5 года колонии строгого режима со штрафом 118 млн руб. и лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию и получение взятки. При этом он был оправдан еще по одному эпизоду взяточничества.

Александр Александров