Подельник Захарченко заочно осужден на 12 лет за дачу взяток

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 12 годам строго режима и штрафу 500 млн руб. совладельца одного из крупнейших подрядчиков РЖД — ООО «Группа компаний 1520» Бориса Ушеровича. Он признан виновным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в размере 1,4 млрд руб. экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Ушерович

Фото: из личного архива Бориса Ушеровича Борис Ушерович

Фото: из личного архива Бориса Ушеровича

Как ранее писал «Ъ», по версии следствия, совладельцы Группы компаний 1520 Валерий Маркелов и Борис Ушерович, а также бывшие вице-президенты Инкредбанка Дмитрий Моторин и Иван Станкевич с 2007 по 2016 год платили крупные суммы в валюте заместителю начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрию Захарченко. Взятки выплачивались за «общее покровительство» преступной группе, организованной бизнесменами для проведения теневых операций по обналичиванию и конвертации валюты. Всего силовику было выплачено 1,4 млрд руб.

Ушерович, Моторин и Станкевич уехали за рубеж, были заочно арестованы и объявлены в розыск. Господин Захарченко, у которого при обысках обнаружили 8,5 млрд руб. в различной валюте, был дважды осужден по коррупционным делам, в том числе за взятки от банкиров и бизнесменов. Он отбывает 16-летнее наказание со штрафом 500 млн руб. Свою вину он не признал. По последнему делу Захарченко осужден также ряд его соучастников, включая Валерия Маркелова, который скончался вскоре приговора.