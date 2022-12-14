Вещдоки Дмитрия Захарченко пригодились родине

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого прокуратура ранее конфисковала активы, оцениваемые в 10 млрд руб., снова предстанет перед судом по антикоррупционному иску надзора. У него вместе с родственниками на этот раз хотят отсудить в доход государства две квартиры и два машино-места в еще не достроенном элитном доме, а также множество ювелирных изделий, дорогостоящих часов и наличность, которые, по версии уже защиты, были обнаружены во время обысков и находились в качестве вещдоков при еще не законченном уголовном деле о коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родственников прокуратура хочет конфисковать квартиры, машино-места и множество ювелирных изделий

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ У бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родственников прокуратура хочет конфисковать квартиры, машино-места и множество ювелирных изделий

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Мосгорсуд на прошлой неделе отложил на неопределенный срок рассмотрение жалобы Дмитрия Захарченко на приговор Пресненского райсуда, который с учетом первого срока назначил экс-полковнику 16 лет строгого режима и штраф в размере 500 млн руб., признав его виновным в получении взяток, оцениваемых в 1,4 млрд руб. Связано это с тем, что бывшего полицейского не ознакомили с аудиопротоколами судебных заседаний.

Между тем, надзирая за двумя уголовными делами бывшего борца с коррупцией, прокуроры нашли и обратили в доход государства активы Дмитрия Захарченко и его родственников, оцениваемые, по уточненным данным, в 10 млрд руб.

В ходе дополнительных обысков, проведенных СКР и ФСБ у бывших сожительниц полковника Захарченко, были найдены и изъяты доллары, евро, рубли, рупии, иены — все вместе на десятки миллионов в российской валюте, многочисленные драгоценности, наручные часы Ulysse Nardin и Cvstos Challenge, Omega, Chanel, Chopard, TechnoMarine, Dior, Rolex, Rolex Deep Sea, Audemars Piguet, Harry Winston, а также документы на две квартиры площадью 123 и 118 кв. м и два машино-места, расположенные в ЖК «Академ-Палас» по адресу: проспект Вернадского, вл. 78 (вторая очередь застройки).

Обращаясь в Никулинский райсуд, прокуратура Москвы потребовала обратить все эти активы в доход государства, так как не была подтверждена законность их происхождения.

В свою очередь, адвокат господина Захарченко Валерия Туникова отметила “Ъ”, что все это имущество не может быть конфисковано, так как является вещественным доказательством по уголовному делу по ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере) УК. Дело было возбуждено СКР еще несколько лет назад, по выделенным из него материалам Дмитрий Захарченко был дважды осужден, однако основное дело пока не прекратили.

Адвокат, ссылаясь на решения того же Никулинского райсуда о конфискации активов господина Захарченко и его родственников, сообщила, что ими был установлен срок исковой давности, отсчитывающийся с момента начала уголовного преследования полицейского — с сентября 2016 года. Таким образом, полагает она, исковой срок в три года надзором уже пропущен.

Наконец, считает защитник, с иском обратился ненадлежащий орган, так как прежде активами господина Захарченко занималась Генеральная, а не Московская прокуратура.

Получить подробные комментарии в надзоре по возражениям защиты “Ъ” не удалось. Однако источник “Ъ” отметил, что не сомневается в справедливости исковых требований, подчеркнув, что обращение в суд стало исполнением соответствующего поручения, поступившего из главного надзорного ведомства страны.

Николай Сергеев