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Вещдоки Дмитрия Захарченко пригодились родине

Прокуратура хочет конфисковать все, что изъяли в ходе дополнительных обысков у опального полковника и его жен

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого прокуратура ранее конфисковала активы, оцениваемые в 10 млрд руб., снова предстанет перед судом по антикоррупционному иску надзора. У него вместе с родственниками на этот раз хотят отсудить в доход государства две квартиры и два машино-места в еще не достроенном элитном доме, а также множество ювелирных изделий, дорогостоящих часов и наличность, которые, по версии уже защиты, были обнаружены во время обысков и находились в качестве вещдоков при еще не законченном уголовном деле о коррупции.

У бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родственников прокуратура хочет конфисковать квартиры, машино-места и множество ювелирных изделий

У бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родственников прокуратура хочет конфисковать квартиры, машино-места и множество ювелирных изделий

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

У бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родственников прокуратура хочет конфисковать квартиры, машино-места и множество ювелирных изделий

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Мосгорсуд на прошлой неделе отложил на неопределенный срок рассмотрение жалобы Дмитрия Захарченко на приговор Пресненского райсуда, который с учетом первого срока назначил экс-полковнику 16 лет строгого режима и штраф в размере 500 млн руб., признав его виновным в получении взяток, оцениваемых в 1,4 млрд руб. Связано это с тем, что бывшего полицейского не ознакомили с аудиопротоколами судебных заседаний.

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Между тем, надзирая за двумя уголовными делами бывшего борца с коррупцией, прокуроры нашли и обратили в доход государства активы Дмитрия Захарченко и его родственников, оцениваемые, по уточненным данным, в 10 млрд руб.

В ходе дополнительных обысков, проведенных СКР и ФСБ у бывших сожительниц полковника Захарченко, были найдены и изъяты доллары, евро, рубли, рупии, иены — все вместе на десятки миллионов в российской валюте, многочисленные драгоценности, наручные часы Ulysse Nardin и Cvstos Challenge, Omega, Chanel, Chopard, TechnoMarine, Dior, Rolex, Rolex Deep Sea, Audemars Piguet, Harry Winston, а также документы на две квартиры площадью 123 и 118 кв. м и два машино-места, расположенные в ЖК «Академ-Палас» по адресу: проспект Вернадского, вл. 78 (вторая очередь застройки).

Обращаясь в Никулинский райсуд, прокуратура Москвы потребовала обратить все эти активы в доход государства, так как не была подтверждена законность их происхождения.

В свою очередь, адвокат господина Захарченко Валерия Туникова отметила “Ъ”, что все это имущество не может быть конфисковано, так как является вещественным доказательством по уголовному делу по ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере) УК. Дело было возбуждено СКР еще несколько лет назад, по выделенным из него материалам Дмитрий Захарченко был дважды осужден, однако основное дело пока не прекратили.

Адвокат, ссылаясь на решения того же Никулинского райсуда о конфискации активов господина Захарченко и его родственников, сообщила, что ими был установлен срок исковой давности, отсчитывающийся с момента начала уголовного преследования полицейского — с сентября 2016 года. Таким образом, полагает она, исковой срок в три года надзором уже пропущен.

Наконец, считает защитник, с иском обратился ненадлежащий орган, так как прежде активами господина Захарченко занималась Генеральная, а не Московская прокуратура.

Получить подробные комментарии в надзоре по возражениям защиты “Ъ” не удалось. Однако источник “Ъ” отметил, что не сомневается в справедливости исковых требований, подчеркнув, что обращение в суд стало исполнением соответствующего поручения, поступившего из главного надзорного ведомства страны.

Николай Сергеев

Фотогалерея

Кто есть кто в деле полковника Захарченко

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&lt;b>Дмитрий Захарченко, полковник МВД&lt;/b> &lt;br>В сентябре 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. В декабре 2017 года суд конфисковал у его семьи 13 квартир, 14 машино-мест, а также наличные деньги в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, впоследствии смягчив наказание до 12,5 лет. 17 мая 2022 года суд вынес новый приговор, назначив 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Как установило следствие, Захарченко «за общее покровительство» с 2007 по 2016 год получил особо крупную взятку на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов

Дмитрий Захарченко, полковник МВД
В сентябре 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. В декабре 2017 года суд конфисковал у его семьи 13 квартир, 14 машино-мест, а также наличные деньги в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, впоследствии смягчив наказание до 12,5 лет. 17 мая 2022 года суд вынес новый приговор, назначив 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Как установило следствие, Захарченко «за общее покровительство» с 2007 по 2016 год получил особо крупную взятку на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;b>Яна Саратовцева, бывшая супруга полковника Дмитрия Захарченко&lt;/b> &lt;br>Выступала соответчиком по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника Захарченко. По данным следствия, в августе 2013 года купила в США бриллиантовые украшения стоимостью $320 тыс., их местонахождение не установлено. Первая и апелляционная инстанции отказались взыскать рублевый эквивалент потраченной суммы (10,7 млн руб.), однако кассация это решение отменила

Яна Саратовцева, бывшая супруга полковника Дмитрия Захарченко
Выступала соответчиком по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника Захарченко. По данным следствия, в августе 2013 года купила в США бриллиантовые украшения стоимостью $320 тыс., их местонахождение не установлено. Первая и апелляционная инстанции отказались взыскать рублевый эквивалент потраченной суммы (10,7 млн руб.), однако кассация это решение отменила

Фото: instagram.com / yaninamay

&lt;b>Валерий Маркелов, совладелец ООО «Группа компаний 1520»&lt;/b> &lt;br>По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год господин Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко. Общая сумма составила более 2 млрд руб. 17 мая 2022 года приговорен к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Валерий Маркелов, совладелец ООО «Группа компаний 1520»
По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год господин Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко. Общая сумма составила более 2 млрд руб. 17 мая 2022 года приговорен к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

&lt;b>Виктор Белевцов, бывший адвокат полковника Захарченко&lt;/b> &lt;br>По данным следствия, являлся доверенным лицом полковника Захарченко в его коррупционных схемах. 17 мая 2022 года суд признал его виновным в посредничестве, назначив 7 лет колонии строгого режима

Виктор Белевцов, бывший адвокат полковника Захарченко
По данным следствия, являлся доверенным лицом полковника Захарченко в его коррупционных схемах. 17 мая 2022 года суд признал его виновным в посредничестве, назначив 7 лет колонии строгого режима

Фото: РИА Новости

&lt;b>Алексей Лаушкин, генерал-майор полиции&lt;/b> &lt;br>По версии следствия, выступал посредником между полковником Захарченко и владельцем ресторана La Maree Меди Дусса. Проходит свидетелем по делу

Алексей Лаушкин, генерал-майор полиции
По версии следствия, выступал посредником между полковником Захарченко и владельцем ресторана La Maree Меди Дусса. Проходит свидетелем по делу

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

&lt;b>Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора&lt;/b> &lt;br>Подал иск об обращении в доход государства имущества подруг и друзей полковника Захарченко

Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора
Подал иск об обращении в доход государства имущества подруг и друзей полковника Захарченко

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

&lt;b>Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко&lt;/b> &lt;br>По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке «Московское ипотечное агентство» и получил там зарплату в размере 4 млн руб. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 млн руб. и 1,1 млн руб. на счетах. 29 апреля 2019 года суд назначил ему четыре года колонии, в марте 2020-го вышел на свободу после смягчения приговора

Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко
По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке «Московское ипотечное агентство» и получил там зарплату в размере 4 млн руб. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 млн руб. и 1,1 млн руб. на счетах. 29 апреля 2019 года суд назначил ему четыре года колонии, в марте 2020-го вышел на свободу после смягчения приговора

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

&lt;b>Марина Семынина, сожительница полковника Захарченко&lt;/b> &lt;br>Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко. В июле 2017 года принадлежавший ей Mercedes S-500 4matic был арестован по ходатайству СКР. 3 октября 2018 года стало известно, что госпожа Семынина эмигрировала в США. В апреле 2019 года Никулинский райсуд обратил в доход государства 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму $208,8 тыс., а также 6 млн руб. на ее счетах

Марина Семынина, сожительница полковника Захарченко
Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко. В июле 2017 года принадлежавший ей Mercedes S-500 4matic был арестован по ходатайству СКР. 3 октября 2018 года стало известно, что госпожа Семынина эмигрировала в США. В апреле 2019 года Никулинский райсуд обратил в доход государства 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму $208,8 тыс., а также 6 млн руб. на ее счетах

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

&lt;b>Меди Дусс, владелец ресторана La Maree&lt;/b> &lt;br>По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере $800 тыс. Проходит свидетелем по делу

Меди Дусс, владелец ресторана La Maree
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере $800 тыс. Проходит свидетелем по делу

Фото: facebook.com / Меди Дусс

&lt;b>Дмитрий Сенин, полковник ФСБ, свояк полковника Захарченко&lt;/b> &lt;br>По версии следствия, выступал посредником при получении Дмитрием Захарченко взятки от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. В мае 2022 года стало известно, что военный суд начал заочно рассматривать уголовное дело находящегося в международном розыске бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина

Дмитрий Сенин, полковник ФСБ, свояк полковника Захарченко
По версии следствия, выступал посредником при получении Дмитрием Захарченко взятки от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. В мае 2022 года стало известно, что военный суд начал заочно рассматривать уголовное дело находящегося в международном розыске бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина

Фото: mzk1.ru

&lt;b>Виктор Емельянов, адвокат полковника Захарченко&lt;/b>&lt;br>В январе 2018 года направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором настаивал на незаконности решения суда об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких

Виктор Емельянов, адвокат полковника Захарченко
В январе 2018 года направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором настаивал на незаконности решения суда об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

&lt;b>Анатолий Пшегорницкий, бывший глава и совладелец «Русинжиниринг»&lt;/b> &lt;br>По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 7 млн руб. Предположительно, покинул страну

Анатолий Пшегорницкий, бывший глава и совладелец «Русинжиниринг»
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 7 млн руб. Предположительно, покинул страну

Фото: youtube.com / Анатолий Пшегорницкий

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Дмитрий Захарченко, полковник МВД
В сентябре 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. В декабре 2017 года суд конфисковал у его семьи 13 квартир, 14 машино-мест, а также наличные деньги в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, впоследствии смягчив наказание до 12,5 лет. 17 мая 2022 года суд вынес новый приговор, назначив 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Как установило следствие, Захарченко «за общее покровительство» с 2007 по 2016 год получил особо крупную взятку на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Яна Саратовцева, бывшая супруга полковника Дмитрия Захарченко
Выступала соответчиком по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника Захарченко. По данным следствия, в августе 2013 года купила в США бриллиантовые украшения стоимостью $320 тыс., их местонахождение не установлено. Первая и апелляционная инстанции отказались взыскать рублевый эквивалент потраченной суммы (10,7 млн руб.), однако кассация это решение отменила

Фото: instagram.com / yaninamay

Валерий Маркелов, совладелец ООО «Группа компаний 1520»
По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год господин Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко. Общая сумма составила более 2 млрд руб. 17 мая 2022 года приговорен к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Виктор Белевцов, бывший адвокат полковника Захарченко
По данным следствия, являлся доверенным лицом полковника Захарченко в его коррупционных схемах. 17 мая 2022 года суд признал его виновным в посредничестве, назначив 7 лет колонии строгого режима

Фото: РИА Новости

Алексей Лаушкин, генерал-майор полиции
По версии следствия, выступал посредником между полковником Захарченко и владельцем ресторана La Maree Меди Дусса. Проходит свидетелем по делу

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора
Подал иск об обращении в доход государства имущества подруг и друзей полковника Захарченко

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко
По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке «Московское ипотечное агентство» и получил там зарплату в размере 4 млн руб. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 млн руб. и 1,1 млн руб. на счетах. 29 апреля 2019 года суд назначил ему четыре года колонии, в марте 2020-го вышел на свободу после смягчения приговора

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Марина Семынина, сожительница полковника Захарченко
Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко. В июле 2017 года принадлежавший ей Mercedes S-500 4matic был арестован по ходатайству СКР. 3 октября 2018 года стало известно, что госпожа Семынина эмигрировала в США. В апреле 2019 года Никулинский райсуд обратил в доход государства 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму $208,8 тыс., а также 6 млн руб. на ее счетах

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Меди Дусс, владелец ресторана La Maree
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере $800 тыс. Проходит свидетелем по делу

Фото: facebook.com / Меди Дусс

Дмитрий Сенин, полковник ФСБ, свояк полковника Захарченко
По версии следствия, выступал посредником при получении Дмитрием Захарченко взятки от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. В мае 2022 года стало известно, что военный суд начал заочно рассматривать уголовное дело находящегося в международном розыске бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина

Фото: mzk1.ru

Виктор Емельянов, адвокат полковника Захарченко
В январе 2018 года направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором настаивал на незаконности решения суда об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Анатолий Пшегорницкий, бывший глава и совладелец «Русинжиниринг»
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 7 млн руб. Предположительно, покинул страну

Фото: youtube.com / Анатолий Пшегорницкий

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