Дмитрию Захарченко добавили по всей строгости

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К 16 годам колонии строгого режима Пресненский суд Москвы приговорил бывшего замначальника управления ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, оштрафовав экс-офицера на 500 млн руб. Это наказание было назначено с учетом уже вынесенного ранее Захарченко приговора по его первому делу — тогда он получил 12,5 года. Бывший полковник признан виновным в том, что на протяжении десяти лет получил взятки на общую сумму 1,4 млрд руб. за покровительство от банковских организаций, а также экс-руководства группы компаний (ГК) 1520. Экс-совладелец ГК 1520 Валерий Маркелов получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в полмиллиарда рублей, бывшим адвокатам Виктору Белевцову и Василию Критинину суд за посредничество во взяточничестве назначил по семь лет. Защита будет обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрию Захарченко добавили к первому приговору еще три с половиной года

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Дмитрию Захарченко добавили к первому приговору еще три с половиной года

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Зал судебного заседания, в котором оглашался приговор Дмитрию Захарченко, и холл перед ним были полны народа. Помимо адвокатов подсудимых и журналистов в суд пришли родственники и многочисленные знакомые подсудимых. Среди присутствовавших был и отец Дмитрия Захарченко Виктор Захарченко, осужденный Мещанским судом в апреле 2019 года на четыре года лишения свободы за растрату средств МИА-банка. В итоге для журналистов была организована отдельная телетрансляция заседания.

Когда конвой проводил подсудимых к клетке, руки у обвиняемых были скованы наручниками за спиной. Но и в клетке их снимать с обвиняемых не стали, а лишь перестегнули спереди.

Из всех подсудимых только Дмитрий Захарченко не прятал своего лица, остальные воспользовались либо бейсболками, либо медицинскими масками.

В ходе оглашения приговора судья Сергей Артемов признал экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным в получении крупных взяток от руководства ряда коммерческих банков и компаний. Напомним, что экс-офицер МВД получил широкую известность после того, как в ходе обысков по его делу было изъято в разной валюте почти 9 млрд руб. Одним из взяткодателей, как установил суд, являлся совладелец группы компаний 1520, член совета директоров Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов. В целом же, по данным суда, Дмитрий Захарченко получал взятки от своих «подопечных» в течение десяти лет. Имена некоторых взяткодателей в ходе оглашения приговора не назывались, но, как сообщалось ранее, таковыми следствие считает объявленных в международный розыск совладельца ГК 1520 Бориса Ушеровича, члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича и экс-сотрудника Инкредбанка Дмитрия Моторина. По материалам уголовного дела, они ежемесячно платили Дмитрию Захарченко по €150 тыс. за то, чтобы офицер избавлял их от проверок финансовых и правоохранительных органов.

Напомним, что в суде рассмотрение уголовного дела началось в марте 2021 года. Захарченко вменили два эпизода получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Первый эпизод дела был связан с оплатой полковнику новогоднего отдыха в Сочи в «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и Спа» в 2015–2016 годах на сумму 844 тыс. руб. председателем совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолумом Юнаевым. Деньги, согласно материалам дела, платились за «общее покровительство» бизнесу господина Юнаева.

Второй эпизод связан с получением Дмитрием Захарченко взяток на регулярной основе с 2007 по 2016 год на общую сумму 1,4 млрд руб. от предпринимателей, включая Валерия Маркелова. Посредниками в передаче денег (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), как установил суд, выступали юристы Белевцов и Критинин.

В прениях прокурор Милана Дигаева запросила для Захарченко с учетом первого срока 17 лет строгого режима, для Маркелова — 12 лет, Белевцову и Критинину госпожа Дигаева просила дать по девять лет колонии. Ни по одному из инкриминируемых эпизодов подсудимые вину так и не признали.

По словам адвоката господина Захарченко Валерии Туниковой, защита в обязательном порядке будет обжаловать приговор. Такой же позиции придерживается и адвокат господина Маркелова Александр Гофштейн. Он также отметил, что подал жалобу на решение Пресненского суда о направлении его подзащитного на повторную медицинскую экспертизу. Как рассказывал “Ъ”, защита господина Маркелова настаивает на том, что диагностированное у бизнесмена онкологическое заболевание в соответствии с законом подразумевает немедленное освобождение из-под стражи.

Гособвинитель Милана Дигаева осталась довольна приговором «в целом по квалификации», а по срокам, по ее словам, не совсем.

Юрий Сенаторов