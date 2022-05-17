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Коммерсантъ FM
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Дмитрию Захарченко добавили по всей строгости

Экс-полковник МВД за взятки получил 16 лет

К 16 годам колонии строгого режима Пресненский суд Москвы приговорил бывшего замначальника управления ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, оштрафовав экс-офицера на 500 млн руб. Это наказание было назначено с учетом уже вынесенного ранее Захарченко приговора по его первому делу — тогда он получил 12,5 года. Бывший полковник признан виновным в том, что на протяжении десяти лет получил взятки на общую сумму 1,4 млрд руб. за покровительство от банковских организаций, а также экс-руководства группы компаний (ГК) 1520. Экс-совладелец ГК 1520 Валерий Маркелов получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в полмиллиарда рублей, бывшим адвокатам Виктору Белевцову и Василию Критинину суд за посредничество во взяточничестве назначил по семь лет. Защита будет обжаловать приговор.

Дмитрию Захарченко добавили к первому приговору еще три с половиной года

Дмитрию Захарченко добавили к первому приговору еще три с половиной года

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дмитрию Захарченко добавили к первому приговору еще три с половиной года

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Зал судебного заседания, в котором оглашался приговор Дмитрию Захарченко, и холл перед ним были полны народа. Помимо адвокатов подсудимых и журналистов в суд пришли родственники и многочисленные знакомые подсудимых. Среди присутствовавших был и отец Дмитрия Захарченко Виктор Захарченко, осужденный Мещанским судом в апреле 2019 года на четыре года лишения свободы за растрату средств МИА-банка. В итоге для журналистов была организована отдельная телетрансляция заседания.

Когда конвой проводил подсудимых к клетке, руки у обвиняемых были скованы наручниками за спиной. Но и в клетке их снимать с обвиняемых не стали, а лишь перестегнули спереди.

Из всех подсудимых только Дмитрий Захарченко не прятал своего лица, остальные воспользовались либо бейсболками, либо медицинскими масками.

В ходе оглашения приговора судья Сергей Артемов признал экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным в получении крупных взяток от руководства ряда коммерческих банков и компаний. Напомним, что экс-офицер МВД получил широкую известность после того, как в ходе обысков по его делу было изъято в разной валюте почти 9 млрд руб. Одним из взяткодателей, как установил суд, являлся совладелец группы компаний 1520, член совета директоров Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов. В целом же, по данным суда, Дмитрий Захарченко получал взятки от своих «подопечных» в течение десяти лет. Имена некоторых взяткодателей в ходе оглашения приговора не назывались, но, как сообщалось ранее, таковыми следствие считает объявленных в международный розыск совладельца ГК 1520 Бориса Ушеровича, члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича и экс-сотрудника Инкредбанка Дмитрия Моторина. По материалам уголовного дела, они ежемесячно платили Дмитрию Захарченко по €150 тыс. за то, чтобы офицер избавлял их от проверок финансовых и правоохранительных органов.

Чем прославился полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко

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Напомним, что в суде рассмотрение уголовного дела началось в марте 2021 года. Захарченко вменили два эпизода получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Первый эпизод дела был связан с оплатой полковнику новогоднего отдыха в Сочи в «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и Спа» в 2015–2016 годах на сумму 844 тыс. руб. председателем совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолумом Юнаевым. Деньги, согласно материалам дела, платились за «общее покровительство» бизнесу господина Юнаева.

Второй эпизод связан с получением Дмитрием Захарченко взяток на регулярной основе с 2007 по 2016 год на общую сумму 1,4 млрд руб. от предпринимателей, включая Валерия Маркелова. Посредниками в передаче денег (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), как установил суд, выступали юристы Белевцов и Критинин.

В прениях прокурор Милана Дигаева запросила для Захарченко с учетом первого срока 17 лет строгого режима, для Маркелова — 12 лет, Белевцову и Критинину госпожа Дигаева просила дать по девять лет колонии. Ни по одному из инкриминируемых эпизодов подсудимые вину так и не признали.

По словам адвоката господина Захарченко Валерии Туниковой, защита в обязательном порядке будет обжаловать приговор. Такой же позиции придерживается и адвокат господина Маркелова Александр Гофштейн. Он также отметил, что подал жалобу на решение Пресненского суда о направлении его подзащитного на повторную медицинскую экспертизу. Как рассказывал “Ъ”, защита господина Маркелова настаивает на том, что диагностированное у бизнесмена онкологическое заболевание в соответствии с законом подразумевает немедленное освобождение из-под стражи.

Гособвинитель Милана Дигаева осталась довольна приговором «в целом по квалификации», а по срокам, по ее словам, не совсем.

Юрий Сенаторов

Фотогалерея

Кто есть кто в деле полковника Захарченко

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&lt;b>Дмитрий Захарченко, полковник МВД&lt;/b> &lt;br>В сентябре 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. В декабре 2017 года суд конфисковал у его семьи 13 квартир, 14 машино-мест, а также наличные деньги в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, впоследствии смягчив наказание до 12,5 лет. 17 мая 2022 года суд вынес новый приговор, назначив 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Как установило следствие, Захарченко «за общее покровительство» с 2007 по 2016 год получил особо крупную взятку на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов

Дмитрий Захарченко, полковник МВД
В сентябре 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. В декабре 2017 года суд конфисковал у его семьи 13 квартир, 14 машино-мест, а также наличные деньги в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, впоследствии смягчив наказание до 12,5 лет. 17 мая 2022 года суд вынес новый приговор, назначив 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Как установило следствие, Захарченко «за общее покровительство» с 2007 по 2016 год получил особо крупную взятку на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;b>Яна Саратовцева, бывшая супруга полковника Дмитрия Захарченко&lt;/b> &lt;br>Выступала соответчиком по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника Захарченко. По данным следствия, в августе 2013 года купила в США бриллиантовые украшения стоимостью $320 тыс., их местонахождение не установлено. Первая и апелляционная инстанции отказались взыскать рублевый эквивалент потраченной суммы (10,7 млн руб.), однако кассация это решение отменила

Яна Саратовцева, бывшая супруга полковника Дмитрия Захарченко
Выступала соответчиком по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника Захарченко. По данным следствия, в августе 2013 года купила в США бриллиантовые украшения стоимостью $320 тыс., их местонахождение не установлено. Первая и апелляционная инстанции отказались взыскать рублевый эквивалент потраченной суммы (10,7 млн руб.), однако кассация это решение отменила

Фото: instagram.com / yaninamay

&lt;b>Валерий Маркелов, совладелец ООО «Группа компаний 1520»&lt;/b> &lt;br>По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год господин Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко. Общая сумма составила более 2 млрд руб. 17 мая 2022 года приговорен к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Валерий Маркелов, совладелец ООО «Группа компаний 1520»
По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год господин Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко. Общая сумма составила более 2 млрд руб. 17 мая 2022 года приговорен к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

&lt;b>Виктор Белевцов, бывший адвокат полковника Захарченко&lt;/b> &lt;br>По данным следствия, являлся доверенным лицом полковника Захарченко в его коррупционных схемах. 17 мая 2022 года суд признал его виновным в посредничестве, назначив 7 лет колонии строгого режима

Виктор Белевцов, бывший адвокат полковника Захарченко
По данным следствия, являлся доверенным лицом полковника Захарченко в его коррупционных схемах. 17 мая 2022 года суд признал его виновным в посредничестве, назначив 7 лет колонии строгого режима

Фото: РИА Новости

&lt;b>Алексей Лаушкин, генерал-майор полиции&lt;/b> &lt;br>По версии следствия, выступал посредником между полковником Захарченко и владельцем ресторана La Maree Меди Дусса. Проходит свидетелем по делу

Алексей Лаушкин, генерал-майор полиции
По версии следствия, выступал посредником между полковником Захарченко и владельцем ресторана La Maree Меди Дусса. Проходит свидетелем по делу

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

&lt;b>Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора&lt;/b> &lt;br>Подал иск об обращении в доход государства имущества подруг и друзей полковника Захарченко

Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора
Подал иск об обращении в доход государства имущества подруг и друзей полковника Захарченко

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

&lt;b>Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко&lt;/b> &lt;br>По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке «Московское ипотечное агентство» и получил там зарплату в размере 4 млн руб. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 млн руб. и 1,1 млн руб. на счетах. 29 апреля 2019 года суд назначил ему четыре года колонии, в марте 2020-го вышел на свободу после смягчения приговора

Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко
По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке «Московское ипотечное агентство» и получил там зарплату в размере 4 млн руб. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 млн руб. и 1,1 млн руб. на счетах. 29 апреля 2019 года суд назначил ему четыре года колонии, в марте 2020-го вышел на свободу после смягчения приговора

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

&lt;b>Марина Семынина, сожительница полковника Захарченко&lt;/b> &lt;br>Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко. В июле 2017 года принадлежавший ей Mercedes S-500 4matic был арестован по ходатайству СКР. 3 октября 2018 года стало известно, что госпожа Семынина эмигрировала в США. В апреле 2019 года Никулинский райсуд обратил в доход государства 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму $208,8 тыс., а также 6 млн руб. на ее счетах

Марина Семынина, сожительница полковника Захарченко
Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко. В июле 2017 года принадлежавший ей Mercedes S-500 4matic был арестован по ходатайству СКР. 3 октября 2018 года стало известно, что госпожа Семынина эмигрировала в США. В апреле 2019 года Никулинский райсуд обратил в доход государства 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму $208,8 тыс., а также 6 млн руб. на ее счетах

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

&lt;b>Меди Дусс, владелец ресторана La Maree&lt;/b> &lt;br>По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере $800 тыс. Проходит свидетелем по делу

Меди Дусс, владелец ресторана La Maree
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере $800 тыс. Проходит свидетелем по делу

Фото: facebook.com / Меди Дусс

&lt;b>Дмитрий Сенин, полковник ФСБ, свояк полковника Захарченко&lt;/b> &lt;br>По версии следствия, выступал посредником при получении Дмитрием Захарченко взятки от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. В мае 2022 года стало известно, что военный суд начал заочно рассматривать уголовное дело находящегося в международном розыске бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина

Дмитрий Сенин, полковник ФСБ, свояк полковника Захарченко
По версии следствия, выступал посредником при получении Дмитрием Захарченко взятки от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. В мае 2022 года стало известно, что военный суд начал заочно рассматривать уголовное дело находящегося в международном розыске бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина

Фото: mzk1.ru

&lt;b>Виктор Емельянов, адвокат полковника Захарченко&lt;/b>&lt;br>В январе 2018 года направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором настаивал на незаконности решения суда об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких

Виктор Емельянов, адвокат полковника Захарченко
В январе 2018 года направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором настаивал на незаконности решения суда об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

&lt;b>Анатолий Пшегорницкий, бывший глава и совладелец «Русинжиниринг»&lt;/b> &lt;br>По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 7 млн руб. Предположительно, покинул страну

Анатолий Пшегорницкий, бывший глава и совладелец «Русинжиниринг»
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 7 млн руб. Предположительно, покинул страну

Фото: youtube.com / Анатолий Пшегорницкий

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Дмитрий Захарченко, полковник МВД
В сентябре 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. В декабре 2017 года суд конфисковал у его семьи 13 квартир, 14 машино-мест, а также наличные деньги в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, впоследствии смягчив наказание до 12,5 лет. 17 мая 2022 года суд вынес новый приговор, назначив 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Как установило следствие, Захарченко «за общее покровительство» с 2007 по 2016 год получил особо крупную взятку на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Яна Саратовцева, бывшая супруга полковника Дмитрия Захарченко
Выступала соответчиком по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника Захарченко. По данным следствия, в августе 2013 года купила в США бриллиантовые украшения стоимостью $320 тыс., их местонахождение не установлено. Первая и апелляционная инстанции отказались взыскать рублевый эквивалент потраченной суммы (10,7 млн руб.), однако кассация это решение отменила

Фото: instagram.com / yaninamay

Валерий Маркелов, совладелец ООО «Группа компаний 1520»
По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год господин Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко. Общая сумма составила более 2 млрд руб. 17 мая 2022 года приговорен к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Виктор Белевцов, бывший адвокат полковника Захарченко
По данным следствия, являлся доверенным лицом полковника Захарченко в его коррупционных схемах. 17 мая 2022 года суд признал его виновным в посредничестве, назначив 7 лет колонии строгого режима

Фото: РИА Новости

Алексей Лаушкин, генерал-майор полиции
По версии следствия, выступал посредником между полковником Захарченко и владельцем ресторана La Maree Меди Дусса. Проходит свидетелем по делу

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора
Подал иск об обращении в доход государства имущества подруг и друзей полковника Захарченко

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко
По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке «Московское ипотечное агентство» и получил там зарплату в размере 4 млн руб. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 млн руб. и 1,1 млн руб. на счетах. 29 апреля 2019 года суд назначил ему четыре года колонии, в марте 2020-го вышел на свободу после смягчения приговора

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Марина Семынина, сожительница полковника Захарченко
Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко. В июле 2017 года принадлежавший ей Mercedes S-500 4matic был арестован по ходатайству СКР. 3 октября 2018 года стало известно, что госпожа Семынина эмигрировала в США. В апреле 2019 года Никулинский райсуд обратил в доход государства 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму $208,8 тыс., а также 6 млн руб. на ее счетах

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Меди Дусс, владелец ресторана La Maree
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере $800 тыс. Проходит свидетелем по делу

Фото: facebook.com / Меди Дусс

Дмитрий Сенин, полковник ФСБ, свояк полковника Захарченко
По версии следствия, выступал посредником при получении Дмитрием Захарченко взятки от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. В мае 2022 года стало известно, что военный суд начал заочно рассматривать уголовное дело находящегося в международном розыске бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина

Фото: mzk1.ru

Виктор Емельянов, адвокат полковника Захарченко
В январе 2018 года направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором настаивал на незаконности решения суда об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Анатолий Пшегорницкий, бывший глава и совладелец «Русинжиниринг»
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 7 млн руб. Предположительно, покинул страну

Фото: youtube.com / Анатолий Пшегорницкий

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