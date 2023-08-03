Приговор экс-полковнику МВД Захарченко за взятки на 1,4 млрд руб. оставили в силе

Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему руководителю управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрию Захарченко по делу о получении взяток на сумму 1,4 млрд руб. Об этом сообщили госагентства со ссылкой на пресс-службу суда. Захарченко был приговорен к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Суд также оставил без изменений приговоры в отношении сообщников Захарченко — бывших адвокатов Виктора Белевцова и Василия Критинина. Они осуждены на семь лет колонии строгого режима каждый. Производство по делу в отношении третьего сообщника, совладельца группы компаний «1520» Валерия Маркелова, который был приговорен к 8 годам колонии, остановлено в связи с его смертью.

Пресненский райсуд 17 мая 2022 года приговорил ранее осужденного Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. по делу о получении взяток. По данным Главного следственного управления Следственного комитета РФ, в 2007–2016 годах полковник Захарченко получил взятку в размере 1,4 млрд руб. через посредников-юристов от группы предпринимателей. Еще одну взятку, установил суд, полицейский получил в виде оплаты проживания в сочинских гостиницах на общую сумму почти 900 тыс. руб.

В 2019 году Захарченко уже был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн руб. по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Его также лишили госнаград и звания. В октябре 2019 года Мосгорсуд сократил срок на шесть месяцев.

Дело Захарченко стало широко известно благодаря активам, которые были найдены у членов его семьи. В частности, следователи обнаружили 13 квартир, 14 машино-мест, четыре автомобиля, слиток золота, часы Rolex и драгоценности, а также наличные деньги в разной валюте — около 374 млн руб., более $140 млн и €2 млн.

Эрдни Кагалтынов