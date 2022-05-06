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Коммерсантъ FM
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Дозаконная конфискация

Экс-полковник Захарченко пытается вернуть изъятые миллиарды

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, его родственники и знакомые добиваются пересмотра по новым обстоятельствам решения суда от 2017 года о конфискации денежных средств на сумму 8,5 млрд руб. Заявление об этом подано в Никулинский суд Москвы, сообщила “Ъ” адвокат Валерия Туникова, представляющая заявителей. Таким новым обстоятельством они считают вступившие в силу в марте 2022 года поправки к антикоррупционному законодательству об изъятии денег чиновников, законность получения которых невозможно доказать. До принятия этих норм конфискация у коррупционеров именно денежных средств законом не предусматривалась.

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Авторы заявления в суд ссылаются на пояснительную записку к подготовленному Минюстом законопроекту: в ней говорилось, что необходимость принятия федерального закона вызвана отсутствием правовых оснований для обращения в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых государственным служащим и членами его семьи не представлено сведений, подтверждающих законность их получения. Но если такую практику узаконили только сейчас, то получается, что конфискация денег Дмитрия Захарченко и его близких произошла в обход закона, говорится в заявлении (есть у “Ъ”), и следовательно, соответствующее решение Никулинского суда следует отменить, а дело пересмотреть.

Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников нашли 374 млн руб., $140 млн и €2 млн (в сумме по тогдашнему курсу — более 8,5 млрд руб.). В декабре 2017 года суд постановил изъять у семьи Захарченко в доход государства деньги, 27 объектов недвижимости, четыре автомобиля и золотой слиток. Происхождение наличных средств в разной валюте полковник объяснить не смог, последующие судебные разбирательства тоже не дали ответа на этот вопрос. В июне 2019 года господин Захарченко был приговорен к 13 годам лишения свободы и к штрафу в 117 млн руб. по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. В январе 2021 года ему было предъявлено еще одно обвинение в получении взяток.

Дмитрий Захарченко уже не первый раз апеллирует к отсутствию в антикоррупционном законодательстве прямой нормы, санкционирующей изъятие денежных средств (до последнего времени законодательство о контроле за расходами чиновников позволяло изымать у них только земельные участки и другие объекты недвижимости, а также транспортные средства, ценные бумаги, паи и акции).

В 2019 году его защита даже делала официальный запрос в Минюст с просьбой разъяснить, есть ли законные основания для конфискации денежных средств. Ведомство ответило, что переадресовало вопрос Верховному суду, где заявили, что правовые основания для обращения денег в доход государства есть и эффективно применяются, но без ссылок на конкретные нормы закона, вспоминает госпожа Туникова. А вскоре после этого Минюст объявил, что занялся разработкой соответствующих поправок, которые были внесены в Госдуму в марте 2021 года. В пресс-службе Генпрокуратуры, которая инициировала иск о конфискации имущества в рамках дела Захарченко, на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

Как изменилась практика наказаний нарушителей антикоррупционного законодательства

Строго говоря, до последнего времени законные основания для изъятия денежных средств коррупционеров действительно отсутствовали, подтверждает юрист «Трансперенси Интернешнл-Р» (организация внесена Минюстом в реестр иноагентов) Григорий Машанов. Однако, отмечает он, на практике суды достаточно вольно трактуют положения Гражданского кодекса, который признает деньги и ценные бумаги движимым имуществом, а также допускает их отчуждение в случаях, предусмотренных законом. Ведь в данном случае приходится ориентироваться на закон о контроле за расходами чиновников, а он содержит закрытый перечень имущества, которое подлежит обращению в доход государства, и денежных средств в этом перечне нет, подчеркивает эксперт. В результате, по его словам, приходится констатировать приоритет «революционной законности»: по факту правоприменительная практика пошла впереди буквы закона.

При этом господин Машанов сомневается в том, что принятие поправок (к тому же даже не к закону о контроле за расходами, а к закону о противодействии коррупции) может быть квалифицировано как новое обстоятельство. Это просто нарушение закона судами, уверен юрист, которое, по идее, должны были исправить вышестоящие инстанции, но этого не произошло.

И теперь у господина Захарченко есть все основания для обращения в ЕСПЧ (несмотря на выход России из Совета Европы, Страсбургский суд продолжает принимать заявления россиян о нарушениях, совершенных до 16 сентября 2022 года) с жалобой на то, что его право на имущество было нарушено, причем не на основании закона, добавляет эксперт.

Между тем Дмитрий Захарченко — далеко не единственный бывший госслужащий, чьи деньги были успешно конфискованы еще до принятия новых поправок. Так, в 2019 году Головинский суд Москвы обратил в доход государства 800 млн руб., $72 млн и €8 млн, изъятые в ходе обыска у экс-начальника второго отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина. В 2020 году Гагаринский суд Москвы конфисковал 32,54 млрд руб., принадлежавшие бывшему министру по делам «Открытого правительства» Михаилу Абызову, а год спустя «доначислил» ему еще $22 млн, которые также квалифицировал как «часть коррупционного дохода».

Анастасия Корня

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