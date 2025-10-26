Чужая зарплата пригодилась для обвинения

Следственный комитет России (СКР) довел до суда уголовное дело в отношении бывшего председателя правления банка «Московское ипотечное агентство» (МИА-банк) Сергея Гриба. Он обвиняется в незаконной выплате зарплаты фиктивно трудоустроенному вице-президентом в кредитное учреждение бывшему школьному учителю Виктору Захарченко, отцу получившего скандальную известность своими миллиардными накоплениями экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Выплаты отцу, как полагает следствие, были вознаграждением за покровительство со стороны сына. Процесс пройдет в заочном режиме, поскольку бывший банкир скрывается за границей.

Фото: КБ МИА Сергей Гриб

Фото: КБ МИА

Как стало известно “Ъ”, в Мещанский суд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении находящегося в международном розыске бывшего председателя правления МИА-банка Сергея Гриба. Он обвиняется в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств своего кредитного учреждения. Первое заседание по существу назначено на 30 октября.

Фигурантом расследования, которое провело ГСУ СКР, банкир стал еще в июле 2017 года. К тому времени он уже уехал за границу, поэтому обвинение ему предъявили заочно, а Басманный суд по ходатайству следствия его так же заочно арестовал.

Из материалов дела следует, что в МИА-банк Виктор Захарченко был трудоустроен в апреле 2014 года тогдашним председателем правления этого кредитного учреждения Владимиром Корьевкиным. Последний назначил его своим советником и вице-президентом с окладом 150 тыс. руб. в месяц.

При этом, как говорилось в деле, никакой трудовой деятельности в банке Захарченко не осуществлял, рабочего места не имел и никогда там не появлялся, а зарплата поступала ему на банковскую карту.

Стоит отметить, что господин Захарченко, проработавший 30 лет учителем в школе, не имел ни экономического образования, ни опыта работы в финансовой сфере. Поэтому следствие расценило его трудоустройство как завуалированную взятку за покровительство его сыну, тогдашнему заместителю начальника одного из управлений ГУЭБиПК МВД полковнику Дмитрию Захарченко. Напомним, что офицер получил широкую известность после того, как при обыске у него были найдены и конфискованы активы на 9 млрд руб., а сейчас он отбывает 16-летний срок за взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 1,4 млрд руб. Оказавшись в колонии, 47-летний Дмитрий Захарченко несколько раз ходатайствовал о заключении контракта с Минобороны и отправке его в зону СВО, однако ответов на свои обращения экс-полицейский не получил. В ближайшее время, по данным представителей бывшего офицера, он намерен вновь попытаться попасть на передовую.

Как уже рассказывал “Ъ”, в апреле 2019 года Мещанский суд Москвы за особо крупную растрату из МИА-банка приговорил Виктора Захарченко к четырем годам колонии общего режима. Владимир Корьевкин получил на полгода больше, но впоследствии Мосгорсуд скостил первому три месяца срока, а его сообщнику — полгода (оба уже вышли на свободу). Бывшего банкира суд признал виновным в растрате 1,7 млн руб. Остальные 3,2 млн руб., как следует из материалов дела, Захарченко-старший получил уже при Сергее Грибе, сменившем на посту председателя правления банка Владимира Корьевкина, в период с 20 апреля 2015 года по 15 сентября 2016 года. Дело в отношении скрывшегося за границей экс-финансиста в связи с розыском было выделено в отдельное производство и до суда дошло только сейчас.

Интересно, что уволил из банка Виктора Захарченко с формулировкой «по инициативе работодателя» в сентябре 2016 года сам Сергей Гриб. Произошло это сразу же после задержания Захарченко-младшего. Очевидно, тогда господин Гриб понял, что к нему у правоохранителей могут возникнуть серьезные вопросы, и предпочел покинуть страну.

Олег Рубникович