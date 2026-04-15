Экс-полковник МВД Захарченко подал в суд на Минобороны ради отправки на СВО
Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко, осужденный за взятки более чем на 1,4 млрд руб., обратился в суд за разрешением записаться добровольцем для участия в боевых действиях на Украине. Об этом сообщил «РИА Новости» адвокат осужденного Олег Середа.
«Он состоит в списках желающих на заключение контракта и добивается отправки на СВО, мы подали множество жалоб, их количество приближается к сотне. Подали иск, в котором оспариваем бездействие», — рассказал господин Середа.
По словам юриста, дело его подзащитного «никак не могут направить в военный комиссариат по месту отбывания наказания». Адвокат сообщил, что Дмитрий Захарченко готов служить «даже рядовым». Как сообщают «РИА Новости», беседа по иску экс-полковника к Минобороны пройдет в московском суде 27 апреля.
О том, что Дмитрий Захарченко пытается заключить военный контракт, стало известно в феврале 2024 года. Тогда адвокаты экс-полковника МВД заявляли, что «кто-то искусственно блокирует его кандидатуру».
Дмитрия Захарченко задержали осенью 2016 года. В декабре 2017 года суд конфисковал по делу ценности на общую сумму около 9 млрд руб. 17 мая 2022 года экс-полковника приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. за получение взяток.