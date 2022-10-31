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Коммерсантъ FM
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Финансистка не задержалась в Болгарии

Следствие опоздало с арестом бывшего топ-менеджера Нота-банка

“Ъ” стали известны новые обстоятельства уголовного преследования бывшего финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой, заочно арестованной на днях Мещанским райсудом Москвы. Как выяснилось, по ходатайству следственного департамента (СД) МВД проживающую в Австрии женщину взяли под стражу по делу о хищении более 2,2 млрд руб. у АО ОЭК, притом что то же подразделение СД приостановило ее уголовное преследование по другому уголовному делу в связи с тяжким заболеванием. Очевидным поводом активизации следствия стало задержание финансистки в Болгарии, не связанное, кстати, ни с одним из этих дел.

Обращаясь в суд, следователь управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД России указал, что в его производстве находится уголовное дело, возбужденное еще в 2016 году в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.

В апреле этого года фигурантом расследования стала Галина Марчукова, которая, по мнению следствия, в период с 2011 по 2016 год в составе организованной группы путем обмана совершила хищение 2 млрд 287 млн 953 тыс. руб., принадлежащих АО ОЭК. Тогда же следователь СД вынес заочное постановление о привлечении женщины в качестве обвиняемой, а ее саму объявили в федеральный и межгосударственный розыск. Последний стал международным после того, как на днях следствие получило по линии Интерпола информацию о задержании госпожи Марчуковой в Болгарии.

Правда, по данным “Ъ”, ее заочный арест Мещанским судом, необходимый для международной полиции, СД МВД уже не пригодился, так как в Болгарии женщину вскоре освободили.

Источник “Ъ” сообщил, что задержание никак не было связано с Россией: финансистке вменили ст. 308 (подделка документа) УК Болгарии в связи с тем, что для приезда в эту страну госпожа Марчукова использовала аннулированный паспорт, о чем она, кстати, не знала. С документами быстро разобрались, а женщине, выписав штраф порядка €200, предоставили свободу.

По данным источника, близкого к госпоже Марчуковой, она покинула Россию еще в 2019 году, вылетев из Москвы в Барселону. Затем финансистка остановилась в Австрии, где оформила документы, позволяющие ей жить в этой стране. Там же госпожа Марчукова проходит лечение от тяжелейшего заболевания, входящего в России в перечень, по которому фигурантов обычно даже не заключают под стражу.

При этом следует отметить, что в связи с заболеванием в отношении госпожи Марчуковой тем же СД МВД было приостановлено уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) средств Нота-банка, по которому она проходит вместе с экс-владельцами финансового учреждения братьями Дмитрием и Вадимом Ерохиными. Дело братьев и еще ряда фигурантов сейчас слушается в Останкинском райсуде Москвы.

Защита указывала суду, что в рамках этого дела было установлено, что госпожа Марчукова не скрывается от следствия, предоставлены адрес ее места жительства в Австрии и справки врачей о том, что она не может участвовать в следственных действиях по причине болезни. Как отмечают адвокаты, следователю СД МВД, который направил арестное ходатайство в суд, несложно было в этом убедиться, спросив коллегу, работающего буквально в соседнем кабинете, но суд все равно заочно взял госпожу Марчукову под стражу.

Напомним, что в 2019 году бывший финдиректор Нота-банка в особом порядке была приговорена за растрату из этого кредитного учреждения 300 млн руб. к трем годам и четырем месяцам заключения. Затем суд освободил ее от наказания, поскольку большую часть из него она отбыла под следствием и судом в СИЗО. Кроме того, было учтено, что Галина Марчукова активно сотрудничала со следствием. В частности, она рассказала, что экс-полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко (отбывает сейчас 16-летний срок за коррупцию) предупредил ее о предстоящих обысках, что стало поводом для возбуждения против него уголовного дела по ст. 294 УК (воспрепятствование осуществлению правосудия). В свою очередь, совладельцев Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных, похитивших, по версии следствия, у его клиентов 2,1 млрд руб., суд приговорил к восьми с половиной и шести годам лишения свободы соответственно. Сейчас им инкриминируется растрата 25 млрд руб.

Николай Сергеев

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