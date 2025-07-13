Экс-полковника МВД Захарченко признали нарушителем порядка в колонии

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отбывает наказание в колонии за получение взяток на 1,4 млрд руб. Там его признали нарушителем порядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Заключение мордовской ИК-5 приводится в судебных материалах, на которые ссылается «РИА Новости». Агентство пишет, что администрация колонии признала Дмитрия Захарченко нарушителем установленного порядка и неоднократно накладывало на него дисциплинарные взыскания.

Дмитрия Захарченко в 2022-м приговорили к 16 годам колонии строгого режима за взятки, которые он получал на службе в управлении «Т» МВД, занимавшееся борьбой с правонарушениями в сфере ТЭК. В 2024 году адвокаты Захарченко сообщали, что осужденного отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) за попытку подписать контракт с Минобороны на участие в военной операции.

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