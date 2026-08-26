Приговор дешевле взятки

Как стало известно “Ъ”, обвинение потребовало приговорить Бориса Ушеровича, совладельца одного из крупнейших подрядчиков РЖД, к 13 годам лишения свободы со штрафом 500 млн руб. Предприниматель обвиняется в даче взятки в размере 1,4 млрд руб. экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Однако в колонию миллиардер не попадет, так как процесс в отношении него проходил заочно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Ушерович

Фото: из личного архива Бориса Ушеровича Борис Ушерович

Фото: из личного архива Бориса Ушеровича

Разбирательство по делу в отношении уехавшего за рубеж и арестованного заочно в марте 2019 года Басманным судом господина Ушеровича началось в том же суде в октябре 2025 года и заняло почти два десятка заседаний. На состоявшихся 25 августа прениях сторон представитель прокуратуры счел доказанной вину господина Ушеровича в даче взятки в особо крупном размере и потребовал назначить подсудимому 13 лет строгого режима.

Обвинение также запросило ему штраф в размере 500 млн руб.— максимальное взыскание, предусмотренное законом. В качестве дополнительного наказания прокурор просил запретить фигуранту занимать руководящие должности в коммерческой организации в течение девяти лет. В свою очередь, защита настаивала на оправдании подсудимого, считая, что его вина не доказана. Адвокат господина Ушеровича воздержался от комментариев.

В уголовном деле речь идет о даче взяток с 2007 по 2016 год на общую сумму более 1,4 млрд руб. заместителю начальника управления «Т» (занимается борьбой с правонарушениями в сферах ТЭКа и химии) Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрию Захарченко.

По версии ГСУ СКР, совладельцы ООО «Группа компаний 1520» Валерий Маркелов и Борис Ушерович, а также бывшие вице-президенты Инкредбанка Дмитрий Моторин и Иван Станкевич платили полицейскому за то, что тот «крышевал» созданную ими обнальную площадку, которая также занималась обменом валюты. Ее использовали руководители Инкредбанка, а также банков СТБ и «Новое время», а сама площадка, как считает следствие, была интегрирована в официальные банковские системы.

Захарченко, который у банкиров значился под псевдонимами Захар Хитрый, Партнер или Вишенка, должен был исключить или свести к минимуму «деятельность контролирующих и надзирающих госорганов», которые могли помешать теневикам. За это полковник регулярно получал от них крупные суммы: вначале по €150 тыс. ежемесячно, а затем по 20% ежемесячного незаконного дохода «площадки» по видам валюты (в рублях, евро и долларах).

Всего, как подсчитало следствие, Захар Хитрый получил в качестве взятки 1 413 318 222 руб. 37 коп.

Как ранее писал “Ъ”, в 2018 году Валерий Маркелов и его бизнес-партнеры Алексей Крапивин и Борис Ушерович возглавили рейтинг Forbes «Короли госзаказа». Структуры «Группы компаний 1520» тогда получили более 218,2 млрд руб. господрядов.

В квартире же задержанного полковника Захарченко было найдено 8,5 млрд руб. в разной валюте. Многомиллиардные активы стража порядка по искам Генпрокуратуры были обращены в доход государства. Сам он был дважды осужден: в первый раз в 2019 году за взяточничество на двенадцать лет и пять месяцев колонии строгого режима со штрафом 117 990 000 руб.

Второй раз, в 2022 году, по совокупности с первым приговором за получение взяток от бизнесменов и банкиров суд назначил экс-силовику 16 лет заключения со штрафом 500 млн руб. Вместе с ним по этому делу сроки семь лет каждый получили два посредника-юриста. Партнер же господина Ушеровича, совладелец ООО «Группа компаний 1520» Валерий Маркелов, был осужден на восемь лет колонии со штрафом 500 млн руб. Спустя несколько месяцев после вынесения приговора он скончался от онкологии. Дело в отношении господина Маркелова прекратили на стадии апелляционного обжалования.

Мария Локотецкая