Дмитрий Захарченко приоткрыл «Портал» для следствия

Как полковник Дмитрий Захарченко выводил миллиарды на Украину, можно ли наложить арест на криптокошелек и почему обыскивали «Лас-Вегас» — об этом, а также о нюансах расследований резонансных экономических преступлений начальнику отдела преступности “Ъ” Максиму Варывдину рассказал заместитель начальника главного следственного управления СКР по Москве Владимир Вазагов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель начальника главного следственного управления СКР по Москве Владимир Вазагов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Заместитель начальника главного следственного управления СКР по Москве Владимир Вазагов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Владимир Викторович, какое самое масштабное уголовное дело экономической направленности находится сейчас в производстве ваших подчиненных?

— Следователями столичного управления пресечена преступная деятельность транснациональной группировки, которая, только по предварительным данным, вывела за рубеж свыше 1 трлн руб. В состав ОПС кроме граждан России входили и граждане Украины, один из которых, кстати, являлся соорганизатором группировки и получал 40% от нелегального дохода. Используя ключи «Банк-клиент» фиктивных компаний, участники осуществляли незаконный оборот финансов непосредственно на территории Украины и Кипра, чтобы затруднить российским правоохранителям выявление фактов применения этих ключей.

— То есть российские клиенты обращались к участникам ОПС за подобной «услугой», а те, в свою очередь, используя украинское финансовое пространство как «прачечную», выводили деньги на счета западных банков?

— Абсолютно верно. Так называемые заявки поступали через специальную компьютерную программу, в которой потом и обрабатывались. Уголовное дело и получило свое неофициальное название «Портал» именно по имени этой программы. Действовали преступники около десяти лет, живучесть их незаконного бизнеса, к сожалению, объяснялась довольно просто: наличием покровителей среди сотрудников правоохранительных органов, ФНС и работников банковской сферы. ОПС имело высокоструктурированное, организованное иерархичное строение, высокотехническое обеспечение, высокую степень конспирации.

— Как все-таки удалось пресечь деятельность группировки?

— Одним из покровителей ОПС был полковник Дмитрий Захарченко (за преступления коррупционной направленности приговорен к 16 годам строгого режима, его активы, оцененные в 10 млрд руб., конфискованы.— “Ъ”), и в ходе расследования его уголовного дела были выявлены эпизоды деятельности «Портала». Началась кропотливая работа следователей столичного управления по установлению всех лиц и сбору доказательств.

Сразу после задержания Захарченко территорию России покинули многие «боссы» «Портала» — четыре человека, которые осуществляли руководство ОПС уже с территории других государств.

Всего в теневом бизнесе участвовало несколько сот человек, роль каждого была четко регламентирована, в ОПС были своеобразные структурные подразделения: «Менеджеры», «Бухгалтеры», «Финансисты», «Инкассаторы», «Юристы», «Аудиторские компании», «Компьютерные технологии», «Архив» и даже «Привлечение клиентов». В общей сложности группировка контролировала более полутора тысяч юридических лиц и предпринимателей. Был у злоумышленников и свой банк — «Новое время». Используя его и целый ряд криминальных схем, фигуранты, по подсчетам следствия, обналичили или вывели за границу более 1 трлн руб., получив преступный доход в размере 32 млрд руб. Но благодаря работе следователей на сегодняшний день в бюджет Российской Федерации возвращено около 3 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела в налоговые органы направлены письма для организации выездных проверок для привлечения компаний-клиентов к налоговой ответственности.

— Кто пользовался услугами теневых банкиров?

— Крупные компании, в том числе с государственным участием. Деньги из них выводились в Германию, Чехию, на Кипр, в Казахстан и на Украину.

— Сейчас «Портал» полностью закрыт?

— Я не исключаю, что организаторы занимаются аналогичной деятельностью с территории иностранных государств, при этом к участию привлекли иных исполнителей, но абсолютное большинство лиц, участвовавших в незаконной банковской деятельности, находится под следствием — более 60 человек. Их оказалось так много, что в суды дело будет передаваться частями в отношении 10–12 человек. В противном случае подсудимые вместе с защитниками просто не поместятся ни в одном из залов заседаний.

— Были ли еще в производстве уголовные дела, где обвиняемых десятки и стандартный зал судебных заседаний оказывался мал?

— В нашем производстве было дело о преступном сообществе, организовавшем незаконную игорную деятельность под видом спортивных тотализаторов.

Игорная деятельность практически во всех регионах страны, за исключением нескольких, запрещена.

Этот факт оказался на руку злоумышленникам, так как азартных людей, бегущих за фортуной, предостаточно, и, соответственно, оборот и доход подобного «бизнеса на человеческих пороках» очень велики.

Яркий пример — уголовное дело «Лас-Вегаса» в отношении организатора преступного сообщества Антона Бажанова и 67 его соучастников, которые в период с декабря 2016 года по сентябрь 2018 года под видом легальной деятельности букмекерской конторы осуществляли незаконное проведение азартных игр в многочисленных помещениях на территории Московского региона. В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками правоохранительных органов, была выявлена и пресечена незаконная деятельность 14 игровых клубов и казино, проведено более 150 обысков в офисных и жилых помещениях, задержано более 100 человек, которые проверены на причастность к совершенным преступлениям. В настоящее время в отношении всех фигурантов уголовные дела рассматриваются в судах по существу, еще пять обвиняемых находятся в международном розыске.

— По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина во всех региональных управлениях комитета были созданы подразделения по расследованию киберпреступлений, насколько успешна их работа в столице?

— Киберпространство не имеет границ, а для расследования преступлений в этой сфере требуется постоянное совершенствование компетенций следователей. И данному вопросу я лично уделяю особое внимание. У нас под следствием находятся четыре хакера, которые взламывали сайты банков, похищали данные клиентов и выставляли их на продажу в даркнете. Казалось бы, обычная группа обвиняемых по ст. 187 УК РФ. Но в процессе расследования выяснилось, что участники преступной группы владели криптокошельками с биткойнами на сумму более 1 млрд руб. Это одна из крупнейших изъятых, а впоследствии арестованных сумм в криптовалюте, за счет которой будет погашен ущерб потерпевшим и покрыты судебные издержки.

В настоящее время следователями ГСУ СКР расследуется и не менее резонансное уголовное дело в отношении киберпреступников — по факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении руководителя ООО «Солар», осуществляющего выпуск ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП), которые используются юридическими лицами для ведения финансово-хозяйственной деятельности.

В данном случае ключи ЭЦП оказывались у злоумышленников, которые по всей стране использовали их для незаконной регистрации юридических лиц, составления недостоверной бухгалтерской и налоговой отчетности и даже получения так называемого бумажного НДС — возмещения за операции, которые осуществлялись только в отчетности фигурантов расследования.

— Одной из важнейших целей расследования является возмещение ущерба. Как с этим обстоят дела в Москве?

— За десять месяцев 2022 года только по уголовным делам о налоговых преступлениях удалось добиться возвращения в бюджет 15 млрд руб. В том числе благодаря работе следователей часть своих недоимок добровольно погасила крупная нефтяная компания — АО «НК "Дулисьма"». Отмечу при этом, что процессуальные решения приняты пока не по всем материалам о налоговых правонарушениях. За тот же период мы получили около 600 материалов, а расследование ведется по 231 делу о неуплате налогов.

— Какие задачи стоят сейчас перед управлением?

— Из года в год наши сотрудники стоят на страже экономической безопасности страны, и работа в этом стратегически важном направлении будет обязательно продолжена с учетом новых вызовов.