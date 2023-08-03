У полковника Захарченко не сложилось с подсудностью

Как стало известно «Ъ», защита обжалует решение Мосгорсуда, который оставил в силе 16-летний приговор бывшему руководителю управления Т ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко по обвинению в получении взяток на общую сумму 1,4 млрд руб. Адвокаты называют приговор незаконным, так как он, по их версии, был вынесен с нарушением территориальной подсудности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Захарченко на оглашении приговора в Пресненском суде Москвы (май 2022 года)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Дмитрий Захарченко на оглашении приговора в Пресненском суде Москвы (май 2022 года)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В четверг после продолжавшегося несколько месяцев рассмотрения апелляционных жалоб Мосгорсуд оставил в силе приговор Пресненского райсуда, которым полковник Захарченко был признан виновным в двух эпизодах взяточничества (ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК).

В первом случае председатель совета директоров компании «Газпром автоматизация» Авшолум Юнаев заплатил за отдых полицейского в 2015–2016 годах в «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и Спа» 844 тыс. руб., рассчитывая на «общее покровительство» с его стороны. Еще примерно 1,4 млрд руб. офицер получил от группы предпринимателей во главе с экс-совладельцем ГК 1520 Валерием Маркеловым при посредничестве адвокатов Виктора Белевцова и Василия Критинина, которым назначили восемь и два раза по семь лет.

Дмитрию Захарченко, учитывая первый приговор в том же суде, дали 16 лет строгого режима.

Валерий Маркелов был неизлечимо болен и скончался, не дожив до решения суда апелляционной инстанции,— Мосгорсуд его уголовное преследование прекратил по нереабилитирующим обстоятельствам. Остальным фигурантам сроки и штрафы были сохранены. Так, Дмитрий Захарченко должен будет не только провести внушительный срок за решеткой, но и выплатить 500 млн руб. И это при том, что его активы, стоимость которых превысила 9 млрд руб., были конфискованы судом по иску Генпрокуратуры.

Адвокат экс-полковника Валерия Туникова сообщила «Ъ», что защита продолжит обжаловать приговор, а заодно — и решение апелляции.

По ее словам, одним из поводов для этого является нарушение территориальной подсудности. Согласно постановлению пленума Верховного суда, принятому в июне текущего года, уголовные дела, состоящие из нескольких эпизодов, должны рассматриваться по месту совершения последнего преступления. Таковым в деле полковника Захарченко является получение взятки в особо крупном размере, совершенное на территории, относящейся не к Пресненскому, а Басманному суду.

Николай Сергеев