Дмитрий Захарченко заслушает суд

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и других фигурантов на приговор по коррупционному делу, вернув материалы в суд первой инстанции. Сделано это для устранения процессуальных нарушений: осужденному Захарченко не удалось полностью прослушать аудиозапись судебного разбирательства, а совладельцу группы компаний «1520» Валерию Маркелову — ознакомиться со всеми документами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Захарченко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Дмитрий Захарченко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Решение о снятии жалоб осужденных с рассмотрения и о возвращении самого уголовного дела в Пресненский райсуд принял тройка судей апелляционной инстанции Мосгорсуда. Разбирая поступившие от фигурантов и их адвокатов бумаги, судьи обнаружили, что право первых на защиту было нарушено. В частности, выразилось это в том, что обвиняемые всего три дня слушали аудиопротоколы судебных заседаний, сверяя их с бумажными, хотя обычно данная процедура занимает не менее пяти дней. Кроме того, Валерию Маркелову, который из-за тяжелого заболевания находится не в камере СИЗО, а под запретом определенных действий, передали для ознакомления не все документы по уголовному делу.

По некоторым данным, проблемы возникли из-за того, что вынесший приговор по громкому делу судья сразу ушел на повышение в Мосгорсуд. Разбираться с последствиями вынесенного им решения пришлось не одному конкретному служителю Фемиды, а нескольким, которые, очевидно, не проявили должного рвения. В результате Пресненскому райсуду теперь придется исправить все нарушения, связанные с приговором, и только после этого уголовное дело вместе с жалобами поступит на рассмотрение апелляции Мосгорсуда. Когда это произойдет, точно никто не знает, но явно уже в следующем году.

Адвокат осужденного Захарченко Валерия Туникова полагает, что если апелляционная инстанция и дальше столь же тщательно будет следовать букве закона по этому делу, то можно надеяться и на удовлетворение претензий, изложенных в жалобах.

По версии защиты, подсудимые не совершали преступлений, за которые им были назначены внушительные сроки.

Пресненский райсуд 17 мая приговорил ранее осужденного Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. по делу о получении взяток. Его сообщники — бывшие адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин, а также совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов — получили от 7 до 8 лет колонии.

По данным ГСУ СКР, в 2007–2016 годах полковник Захарченко получил взятку в размере 1,4 млрд руб. через посредников-юристов от группы предпринимателей, в которую входил Валерий Маркелов и еще трое бизнесменов, скрывшихся от следствия. Незаконное вознаграждение предназначалось за то, что полиция не будет замечать нарушения в их деятельности. Еще одну взятку, установил суд, полицейский получил в виде оплаты проживания в сочинских гостиницах на общую сумму почти в 900 тыс. руб. Свою вину Дмитрий Захарченко, у которого ранее были конфискованы активы почти на 9 млрд руб., категорически отрицает.

Николай Сергеев