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Дмитрий Захарченко заслушает суд

Апелляция вернула жалобу полицейского на приговор, решив, что его право на защиту было нарушено

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и других фигурантов на приговор по коррупционному делу, вернув материалы в суд первой инстанции. Сделано это для устранения процессуальных нарушений: осужденному Захарченко не удалось полностью прослушать аудиозапись судебного разбирательства, а совладельцу группы компаний «1520» Валерию Маркелову — ознакомиться со всеми документами.

Дмитрий Захарченко

Дмитрий Захарченко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дмитрий Захарченко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Решение о снятии жалоб осужденных с рассмотрения и о возвращении самого уголовного дела в Пресненский райсуд принял тройка судей апелляционной инстанции Мосгорсуда. Разбирая поступившие от фигурантов и их адвокатов бумаги, судьи обнаружили, что право первых на защиту было нарушено. В частности, выразилось это в том, что обвиняемые всего три дня слушали аудиопротоколы судебных заседаний, сверяя их с бумажными, хотя обычно данная процедура занимает не менее пяти дней. Кроме того, Валерию Маркелову, который из-за тяжелого заболевания находится не в камере СИЗО, а под запретом определенных действий, передали для ознакомления не все документы по уголовному делу.

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По некоторым данным, проблемы возникли из-за того, что вынесший приговор по громкому делу судья сразу ушел на повышение в Мосгорсуд. Разбираться с последствиями вынесенного им решения пришлось не одному конкретному служителю Фемиды, а нескольким, которые, очевидно, не проявили должного рвения. В результате Пресненскому райсуду теперь придется исправить все нарушения, связанные с приговором, и только после этого уголовное дело вместе с жалобами поступит на рассмотрение апелляции Мосгорсуда. Когда это произойдет, точно никто не знает, но явно уже в следующем году.

Адвокат осужденного Захарченко Валерия Туникова полагает, что если апелляционная инстанция и дальше столь же тщательно будет следовать букве закона по этому делу, то можно надеяться и на удовлетворение претензий, изложенных в жалобах.

По версии защиты, подсудимые не совершали преступлений, за которые им были назначены внушительные сроки.

Пресненский райсуд 17 мая приговорил ранее осужденного Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. по делу о получении взяток. Его сообщники — бывшие адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин, а также совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов — получили от 7 до 8 лет колонии.

По данным ГСУ СКР, в 2007–2016 годах полковник Захарченко получил взятку в размере 1,4 млрд руб. через посредников-юристов от группы предпринимателей, в которую входил Валерий Маркелов и еще трое бизнесменов, скрывшихся от следствия. Незаконное вознаграждение предназначалось за то, что полиция не будет замечать нарушения в их деятельности. Еще одну взятку, установил суд, полицейский получил в виде оплаты проживания в сочинских гостиницах на общую сумму почти в 900 тыс. руб. Свою вину Дмитрий Захарченко, у которого ранее были конфискованы активы почти на 9 млрд руб., категорически отрицает.

Николай Сергеев

Фотогалерея

Кто есть кто в деле полковника Захарченко

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&lt;b>Дмитрий Захарченко, полковник МВД&lt;/b> &lt;br>В сентябре 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. В декабре 2017 года суд конфисковал у его семьи 13 квартир, 14 машино-мест, а также наличные деньги в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, впоследствии смягчив наказание до 12,5 лет. 17 мая 2022 года суд вынес новый приговор, назначив 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Как установило следствие, Захарченко «за общее покровительство» с 2007 по 2016 год получил особо крупную взятку на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов

Дмитрий Захарченко, полковник МВД
В сентябре 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. В декабре 2017 года суд конфисковал у его семьи 13 квартир, 14 машино-мест, а также наличные деньги в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, впоследствии смягчив наказание до 12,5 лет. 17 мая 2022 года суд вынес новый приговор, назначив 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Как установило следствие, Захарченко «за общее покровительство» с 2007 по 2016 год получил особо крупную взятку на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;b>Яна Саратовцева, бывшая супруга полковника Дмитрия Захарченко&lt;/b> &lt;br>Выступала соответчиком по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника Захарченко. По данным следствия, в августе 2013 года купила в США бриллиантовые украшения стоимостью $320 тыс., их местонахождение не установлено. Первая и апелляционная инстанции отказались взыскать рублевый эквивалент потраченной суммы (10,7 млн руб.), однако кассация это решение отменила

Яна Саратовцева, бывшая супруга полковника Дмитрия Захарченко
Выступала соответчиком по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника Захарченко. По данным следствия, в августе 2013 года купила в США бриллиантовые украшения стоимостью $320 тыс., их местонахождение не установлено. Первая и апелляционная инстанции отказались взыскать рублевый эквивалент потраченной суммы (10,7 млн руб.), однако кассация это решение отменила

Фото: instagram.com / yaninamay

&lt;b>Валерий Маркелов, совладелец ООО «Группа компаний 1520»&lt;/b> &lt;br>По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год господин Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко. Общая сумма составила более 2 млрд руб. 17 мая 2022 года приговорен к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Валерий Маркелов, совладелец ООО «Группа компаний 1520»
По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год господин Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко. Общая сумма составила более 2 млрд руб. 17 мая 2022 года приговорен к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

&lt;b>Виктор Белевцов, бывший адвокат полковника Захарченко&lt;/b> &lt;br>По данным следствия, являлся доверенным лицом полковника Захарченко в его коррупционных схемах. 17 мая 2022 года суд признал его виновным в посредничестве, назначив 7 лет колонии строгого режима

Виктор Белевцов, бывший адвокат полковника Захарченко
По данным следствия, являлся доверенным лицом полковника Захарченко в его коррупционных схемах. 17 мая 2022 года суд признал его виновным в посредничестве, назначив 7 лет колонии строгого режима

Фото: РИА Новости

&lt;b>Алексей Лаушкин, генерал-майор полиции&lt;/b> &lt;br>По версии следствия, выступал посредником между полковником Захарченко и владельцем ресторана La Maree Меди Дусса. Проходит свидетелем по делу

Алексей Лаушкин, генерал-майор полиции
По версии следствия, выступал посредником между полковником Захарченко и владельцем ресторана La Maree Меди Дусса. Проходит свидетелем по делу

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

&lt;b>Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора&lt;/b> &lt;br>Подал иск об обращении в доход государства имущества подруг и друзей полковника Захарченко

Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора
Подал иск об обращении в доход государства имущества подруг и друзей полковника Захарченко

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

&lt;b>Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко&lt;/b> &lt;br>По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке «Московское ипотечное агентство» и получил там зарплату в размере 4 млн руб. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 млн руб. и 1,1 млн руб. на счетах. 29 апреля 2019 года суд назначил ему четыре года колонии, в марте 2020-го вышел на свободу после смягчения приговора

Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко
По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке «Московское ипотечное агентство» и получил там зарплату в размере 4 млн руб. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 млн руб. и 1,1 млн руб. на счетах. 29 апреля 2019 года суд назначил ему четыре года колонии, в марте 2020-го вышел на свободу после смягчения приговора

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

&lt;b>Марина Семынина, сожительница полковника Захарченко&lt;/b> &lt;br>Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко. В июле 2017 года принадлежавший ей Mercedes S-500 4matic был арестован по ходатайству СКР. 3 октября 2018 года стало известно, что госпожа Семынина эмигрировала в США. В апреле 2019 года Никулинский райсуд обратил в доход государства 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму $208,8 тыс., а также 6 млн руб. на ее счетах

Марина Семынина, сожительница полковника Захарченко
Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко. В июле 2017 года принадлежавший ей Mercedes S-500 4matic был арестован по ходатайству СКР. 3 октября 2018 года стало известно, что госпожа Семынина эмигрировала в США. В апреле 2019 года Никулинский райсуд обратил в доход государства 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму $208,8 тыс., а также 6 млн руб. на ее счетах

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

&lt;b>Меди Дусс, владелец ресторана La Maree&lt;/b> &lt;br>По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере $800 тыс. Проходит свидетелем по делу

Меди Дусс, владелец ресторана La Maree
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере $800 тыс. Проходит свидетелем по делу

Фото: facebook.com / Меди Дусс

&lt;b>Дмитрий Сенин, полковник ФСБ, свояк полковника Захарченко&lt;/b> &lt;br>По версии следствия, выступал посредником при получении Дмитрием Захарченко взятки от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. В мае 2022 года стало известно, что военный суд начал заочно рассматривать уголовное дело находящегося в международном розыске бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина

Дмитрий Сенин, полковник ФСБ, свояк полковника Захарченко
По версии следствия, выступал посредником при получении Дмитрием Захарченко взятки от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. В мае 2022 года стало известно, что военный суд начал заочно рассматривать уголовное дело находящегося в международном розыске бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина

Фото: mzk1.ru

&lt;b>Виктор Емельянов, адвокат полковника Захарченко&lt;/b>&lt;br>В январе 2018 года направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором настаивал на незаконности решения суда об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких

Виктор Емельянов, адвокат полковника Захарченко
В январе 2018 года направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором настаивал на незаконности решения суда об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

&lt;b>Анатолий Пшегорницкий, бывший глава и совладелец «Русинжиниринг»&lt;/b> &lt;br>По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 7 млн руб. Предположительно, покинул страну

Анатолий Пшегорницкий, бывший глава и совладелец «Русинжиниринг»
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 7 млн руб. Предположительно, покинул страну

Фото: youtube.com / Анатолий Пшегорницкий

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Дмитрий Захарченко, полковник МВД
В сентябре 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. В декабре 2017 года суд конфисковал у его семьи 13 квартир, 14 машино-мест, а также наличные деньги в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, впоследствии смягчив наказание до 12,5 лет. 17 мая 2022 года суд вынес новый приговор, назначив 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Как установило следствие, Захарченко «за общее покровительство» с 2007 по 2016 год получил особо крупную взятку на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Яна Саратовцева, бывшая супруга полковника Дмитрия Захарченко
Выступала соответчиком по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника Захарченко. По данным следствия, в августе 2013 года купила в США бриллиантовые украшения стоимостью $320 тыс., их местонахождение не установлено. Первая и апелляционная инстанции отказались взыскать рублевый эквивалент потраченной суммы (10,7 млн руб.), однако кассация это решение отменила

Фото: instagram.com / yaninamay

Валерий Маркелов, совладелец ООО «Группа компаний 1520»
По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год господин Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко. Общая сумма составила более 2 млрд руб. 17 мая 2022 года приговорен к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Виктор Белевцов, бывший адвокат полковника Захарченко
По данным следствия, являлся доверенным лицом полковника Захарченко в его коррупционных схемах. 17 мая 2022 года суд признал его виновным в посредничестве, назначив 7 лет колонии строгого режима

Фото: РИА Новости

Алексей Лаушкин, генерал-майор полиции
По версии следствия, выступал посредником между полковником Захарченко и владельцем ресторана La Maree Меди Дусса. Проходит свидетелем по делу

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора
Подал иск об обращении в доход государства имущества подруг и друзей полковника Захарченко

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко
По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке «Московское ипотечное агентство» и получил там зарплату в размере 4 млн руб. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 млн руб. и 1,1 млн руб. на счетах. 29 апреля 2019 года суд назначил ему четыре года колонии, в марте 2020-го вышел на свободу после смягчения приговора

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Марина Семынина, сожительница полковника Захарченко
Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко. В июле 2017 года принадлежавший ей Mercedes S-500 4matic был арестован по ходатайству СКР. 3 октября 2018 года стало известно, что госпожа Семынина эмигрировала в США. В апреле 2019 года Никулинский райсуд обратил в доход государства 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму $208,8 тыс., а также 6 млн руб. на ее счетах

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Меди Дусс, владелец ресторана La Maree
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере $800 тыс. Проходит свидетелем по делу

Фото: facebook.com / Меди Дусс

Дмитрий Сенин, полковник ФСБ, свояк полковника Захарченко
По версии следствия, выступал посредником при получении Дмитрием Захарченко взятки от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. В мае 2022 года стало известно, что военный суд начал заочно рассматривать уголовное дело находящегося в международном розыске бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина

Фото: mzk1.ru

Виктор Емельянов, адвокат полковника Захарченко
В январе 2018 года направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором настаивал на незаконности решения суда об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Анатолий Пшегорницкий, бывший глава и совладелец «Русинжиниринг»
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 7 млн руб. Предположительно, покинул страну

Фото: youtube.com / Анатолий Пшегорницкий

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