Защитник Дмитрия Захарченко дозащищался

Пресненский райсуд, удовлетворив в пятницу ходатайство ГСУ СКР по Москве, на два месяца арестовал Александра Горбатенко, главного адвоката экс-полицейского миллиардера Дмитрия Захарченко. Показания на известного защитника дал его клиент Абдулкадыр Гаджиакаев, сообщивший, что тот передал сотрудникам УМВД подмосковных Химок 500 тыс. руб. за возбуждение уголовного дела о краже его автомобиля. Защитник утверждает, что действовал в рамках закона об адвокатской деятельности, не позволяющего ему раскрывать даже правоохранителям адвокатскую тайну.

Уголовное дело в отношении адвоката Александра Горбатенко начальник ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов возбудил по материалам управления «М» ФСБ, которое в свое время разрабатывало экс-полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко. Для расследования дела по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере) была сформирована следственная группа, в которую вошли 12 следователей по особо важным делам во главе с майором юстиции. По ходатайству последнего судья Елена Абрамова, ранее приговорившая господина Захарченко за взятку к 12 с половиной годам заключения, арестовала его защитника.

Сейчас Дмитрия Захарченко снова судят в Пресненском райсуде — по версии следствия, он получил взятки на общую сумму 1,4 млрд руб. Узнав о проблемах своего адвоката, господин Захарченко отказываться от него не стал, посчитав, что таким образом может быть нарушено его право на защиту. Каким образом теперь в ней будет участвовать господин Горбатенко, не ясно, поскольку даже содержаться они будут в разных СИЗО.

О том, что господин Горбатенко участвовал в коррупционной схеме, сотрудники ФСБ неожиданно узнали от его хорошего знакомого Абдулкадыра Гаджиакаева, с которым они в свое время вместе учились в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина.

В 2018 году господин Гаджиакаев, согласно его показаниям, приехал в Москву, а потом от ресторана «Макдоналдс» в подмосковных Химках, в котором он решил перекусить, исчезла его новая Toyota Camry. Потерпевший, одно время служивший в ФТС, обратился в химкинскую полицию, чтобы она возбудила уголовное дело о хищении, без которого он не мог получить страховку, однако соответствующая проверка затянулась.

Тогда господин Гаджиакаев и вспомнил об адвокате Горбатенко. Последний, со слов заявителя, вызвался решить проблему, сообщив, что полицейским надо будет заплатить. Поскольку свободных денег у Абдулкадыра Гаджиакаева, по его словам, не оказалось, помог племянник Камиль.

Они перечислили 500 тыс. руб. на карточку помощника адвоката, причем оба теперь утверждают, что не помнят, заключался договор на оказание юруслуг или нет.

Зато родственник заявителя вспомнил, что сам нашел адвокату контакты в Химках — некоего Ярослава, который за взятку вызвался завести дело. Впрочем, в деле самого защитника пока говорится, что адвокат передал сумму неустановленным полицейским. Зато якобы есть данные о том, что у членов семьи Гаджиакаевых ранее при подозрительных обстоятельствах также пропадали автомобили, с помощью адвокатов они добивались получения страховок, хотя эти случаи и были похожи на махинации с ними.

Сам Александр Горбатенко рассказал следствию, что действительно несколько раз приезжал в УМВД Химки по делу своего клиента Абдулкадыра Гаджиакаева, но все визиты были связаны исключительно с защитой его прав, а не коррупцией. При этом адвокат подчеркнул, что с господином Гаджиакаевым был заключен договор, в рамках которого он и действовал, получив за это оплату. Интересно, что от дальнейших показаний защитник отказался, ссылаясь не на 51-ю статью Конституции, как действуют многие обвиняемые, а на закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», сообщив, что у него нет оснований разглашать адвокатскую тайну следователям СКР.

Другие адвокаты, участвующие в деле Дмитрия Захарченко, не исключают связи между этими расследованиями, полагая, что в любом случае история с арестом будет использована против их доверителя.

Николай Сергеев, Юрий Сюн