Защитник Дмитрия Захарченко дозащищался

Пресненский райсуд, удовлетворив в пятницу ходатайство ГСУ СКР по Москве, на два месяца арестовал Александра Горбатенко, главного адвоката экс-полицейского миллиардера Дмитрия Захарченко. Показания на известного защитника дал его клиент Абдулкадыр Гаджиакаев, сообщивший, что тот передал сотрудникам УМВД подмосковных Химок 500 тыс. руб. за возбуждение уголовного дела о краже его автомобиля. Защитник утверждает, что действовал в рамках закона об адвокатской деятельности, не позволяющего ему раскрывать даже правоохранителям адвокатскую тайну.
Уголовное дело в отношении адвоката Александра Горбатенко начальник ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов возбудил по материалам управления «М» ФСБ, которое в свое время разрабатывало экс-полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко. Для расследования дела по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере) была сформирована следственная группа, в которую вошли 12 следователей по особо важным делам во главе с майором юстиции. По ходатайству последнего судья Елена Абрамова, ранее приговорившая господина Захарченко за взятку к 12 с половиной годам заключения, арестовала его защитника.
Сейчас Дмитрия Захарченко снова судят в Пресненском райсуде — по версии следствия, он получил взятки на общую сумму 1,4 млрд руб. Узнав о проблемах своего адвоката, господин Захарченко отказываться от него не стал, посчитав, что таким образом может быть нарушено его право на защиту. Каким образом теперь в ней будет участвовать господин Горбатенко, не ясно, поскольку даже содержаться они будут в разных СИЗО.
О том, что господин Горбатенко участвовал в коррупционной схеме, сотрудники ФСБ неожиданно узнали от его хорошего знакомого Абдулкадыра Гаджиакаева, с которым они в свое время вместе учились в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина.
В 2018 году господин Гаджиакаев, согласно его показаниям, приехал в Москву, а потом от ресторана «Макдоналдс» в подмосковных Химках, в котором он решил перекусить, исчезла его новая Toyota Camry. Потерпевший, одно время служивший в ФТС, обратился в химкинскую полицию, чтобы она возбудила уголовное дело о хищении, без которого он не мог получить страховку, однако соответствующая проверка затянулась.
Тогда господин Гаджиакаев и вспомнил об адвокате Горбатенко. Последний, со слов заявителя, вызвался решить проблему, сообщив, что полицейским надо будет заплатить. Поскольку свободных денег у Абдулкадыра Гаджиакаева, по его словам, не оказалось, помог племянник Камиль.
Зато родственник заявителя вспомнил, что сам нашел адвокату контакты в Химках — некоего Ярослава, который за взятку вызвался завести дело. Впрочем, в деле самого защитника пока говорится, что адвокат передал сумму неустановленным полицейским. Зато якобы есть данные о том, что у членов семьи Гаджиакаевых ранее при подозрительных обстоятельствах также пропадали автомобили, с помощью адвокатов они добивались получения страховок, хотя эти случаи и были похожи на махинации с ними.
Сам Александр Горбатенко рассказал следствию, что действительно несколько раз приезжал в УМВД Химки по делу своего клиента Абдулкадыра Гаджиакаева, но все визиты были связаны исключительно с защитой его прав, а не коррупцией. При этом адвокат подчеркнул, что с господином Гаджиакаевым был заключен договор, в рамках которого он и действовал, получив за это оплату. Интересно, что от дальнейших показаний защитник отказался, ссылаясь не на 51-ю статью Конституции, как действуют многие обвиняемые, а на закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», сообщив, что у него нет оснований разглашать адвокатскую тайну следователям СКР.
Другие адвокаты, участвующие в деле Дмитрия Захарченко, не исключают связи между этими расследованиями, полагая, что в любом случае история с арестом будет использована против их доверителя.