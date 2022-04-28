Дмитрию Захарченко добавят строгого режима

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В среду в Пресненском райсуде Москвы начались прения по делу обвиняемого в коррупции экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. К сроку в двенадцать с половиной лет, ранее назначенному экс-полковнику, у которого были также конфискованы активы на 9 млрд руб., гособвинение попросило добавить четыре с половиной года. Кроме того, предполагаемые взяткодатель и получатель денег должны уплатить штрафы на максимально возможную сумму — по полмиллиарда рублей. Защита, начавшая разбирать первый эпизод уголовного дела экс-офицера, потребовала его оправдать за отсутствием события преступления.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Дмитрий Захарченко

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Несмотря на то что подсудимые были доставлены заранее, заседание в Пресненском суде под председательством Сергея Артемова по техническим причинам началось на несколько часов позже запланированного. Представитель гособвинения Милана Дигаева тут же стала оглашать позиции следствия и надзорного ведомства о том, что все подсудимые, согласно собранным в ходе расследования уголовного дела доказательствам, виновны в инкриминируемых им преступлениях, и просила назначить им солидные сроки наказания. Так, бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, уже отбывающему двенадцать с половиной лет по первому уголовному делу, госпожа Дигаева запросила «путем частичного сложения» с приговором от 10 июня 2019 года семнадцать лет в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб. Кроме того, считает гособвинитель, бывший борец с экономической преступностью должен быть лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на восемь лет.

Для бывшего совладельца «Группы компаний 1520», члена совета директоров Интерпрогрессбанка (ИПБ) Валерия Маркелова гособвинитель запросила двенадцать лет строгого режима и штраф в размере 500 млн руб., а для ростовских юристов Виктора Белевцова и Василия Критинина — по девять лет строгого режима каждому и по 100 млн руб. штрафа. В качестве дополнительного наказания, полагает госпожа Дигаева, подсудимому Белевцову следует на шесть лет запретить заниматься адвокатской деятельностью, а господину Критинину на тот же срок — управленческими функциями в коммерческих организациях.

Расследование второго уголовного дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко ГСУ СКР завершило в январе 2021 года, тогда же оно было направлено в Генпрокуратуру, утвердившую обвинение и передавшую материалы расследования в Пресненский суд.

Дмитрию Захарченко следствие инкриминировало два эпизода получения взяток — в крупном и в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Маркелову — дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). А господам Белевцову и Критинину — посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Один эпизод уголовного дела связан с оплатой в 2015 году председателем совета директоров частной компании «Газпром автоматизация» («Газпрома» нет в структуре акционеров) Авшолумом Юнаевым новогоднего отдыха полковнику Захарченко в Сочи. Проживание в гостиничных комплексах «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и СПА» на территории Краснодарского края обошлось в 844 тыс. руб. Данный эпизод следствие трактует как получение взятки в крупном размере. Следствие полагает, что господин Захарченко за это «совершал по службе действия в пользу взяткодателя и других представляемых им юридических лиц».

Другой инкриминируемый следствием эпизод связан с тем, что с 2009 по 2016 год через доверенного адвоката Белевцова господин Захарченко получил от бывшего совладельца «Группы компаний 1520» Валерия Маркелова более 1 млрд руб. за решение различных вопросов, в том числе и за содействие в получении подрядов от РЖД. Кроме того, еще $150 тыс. Дмитрию Захарченко ежемесячно выплачивалось в качестве своего рода оклада. В группу подозреваемых взяткодателей, по версии СКР, входили еще один учредитель «Группы компаний 1520», а также совладелец Интерпрогрессбанка Борис Ушерович, его партнер по бизнесу Иван Станкевич и бывший зампред правления Инкредбанка Дмитрий Моторин. Все они скрылись от следствия на Кипре и объявлены в розыск. Сумма полученных господином Захарченко денег составила, по версии следствия, 1 млрд 413 млн руб. Получал он их и за «крышевание» незаконных финансовых операций.

По словам адвоката Дмитрия Захарченко Евгения Рубинштейна, второй процесс над экс-полковником во многом напоминает первый в том же Пресненском суде, а именно историю с дисконтной картой ресторанов «Ла Маре». «Когда обвинение по одному из эпизодов предполагаемой коррупции развалилось, Дмитрий Захарченко получил рекордный срок за скидки на обеды и ужины, которые не ел»,— заявил господин Рубинштейн.

По его словам, карточка, за которую был осужден господин Захарченко, принадлежала генерал-майору МВД Алексею Лаушкину, а полковник никогда ею не пользовался. Доказательства этого, отметил защитник, суд мог получить, допросив сотрудников ресторанов «Ла Маре» и отсмотрев записи установленных в них видеокамер, но этого сделано не было.

Ситуация, по словам адвоката, повторилась и на втором процессе: отклонив большинство ходатайств защиты, суд удовлетворил запрос прокурора Дигаевой об оглашении опроса сбежавшего в Англию одиозного банкира Германа Горбунцова, за которым охотятся кинутые им на сотни миллионов долларов партнеры и против которого в ряде стран, включая Россию, возбуждены уголовные дела. Именно показания господина Горбунцова стали основой обвинения. При этом суд отказался, например, огласить показания водителя господина Юнаева — ключевого свидетеля по эпизоду «взятки с отдыхом». «Это ему для передачи Юнаеву бывшая супруга Захарченко Марина Семынина отдала в декабре 2015 года 850 тыс. руб. "за путевку в Сочи". Понятно, что эти показания поломали бы всю фабулу обвинения»,— добавил господин Рубинштейн.

Защита планирует выступать несколько дней, последовательно разбирая все эпизоды обвинения, инкриминированного господину Захарченко и другим подсудимым. В среду им удалось высказать позицию только по эпизоду с отдыхом. Никто из фигурантов свою вину не признает.

Юрий Сенаторов