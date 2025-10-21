Как много взяток в нем слилось

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло уголовное дело Бориса Ушеровича — совладельца ООО «Группа компаний 1520», одного из крупнейших подрядчиков РЖД. Ему вменяется в вину взятка в размере 1,4 млрд руб. бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Судить миллиардера Басманный суд будет заочно. Ранее за совершение аналогичного преступления восемь лет получил партнер Ушеровича Валерий Маркелов, который через несколько месяцев после вынесения приговора скончался.

По данным “Ъ”, в ходе предварительного слушания, которое из-за ремонта прошло в здании Тверского суда столицы, защита ходатайствовала о возвращении уголовного дела прокурору, утверждая, что при составлении обвинительного заключения были допущены грубые нарушения закона. Однако судья Евгения Козлова мнение защиты не разделила и просьбу отклонила.

Рассмотрение дела по существу она назначила на 29 октября. Ожидается, что в этот день прокурор изложит обвинительное заключение. Свое отношение к нему выскажут адвокаты господина Ушеровича, а не сам фигурант, процесс над которым пройдет заочно. В ходе следствия бизнесмен, которому инкриминировали дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 201 УК РФ), скрылся, был объявлен в розыск и заочно арестован.

По версии ГСУ СКР, совладельцы ООО «Группа компаний 1520» Валерий Маркелов и Борис Ушерович, а также бывшие вице-президенты Инкредбанка Дмитрий Моторин и Иван Станкевич с 2007 по 2016 год дали взятку на общую сумму более 1,4 млрд руб. заместителю начальника управления «Т» (занималось борьбой с правонарушениями в сферах ТЭК и химии) Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрию Захарченко.

Бизнесмены платили силовику за то, что тот оказывал «общее покровительство» организованной ими преступной группе, которая создала площадку для проведения теневых операций по обналичиванию и конвертации валюты.

Это был аналог автоматизированной банковской системы «Специальный учет» (другое название — eb2), который использовали руководители Инкредбанка, а также банков СТБ и «Новое время». Площадка, как считает следствие, была интегрирована в официальные банковские системы.

Господин Захарченко должен был исключить или свести к минимуму «деятельность контролирующих и надзирающих госорганов», которые могли помешать теневикам. За это полковник регулярно получал от банкиров крупные суммы. Вначале ему платили €150 тыс. ежемесячно, затем в 2009–2011 годах произошел перерыв, после чего полковнику стали перечислять 20% ежемесячного незаконного дохода «площадки» по видам валюты (в рублях, евро и долларах). Деньги отправлялись на виртуальные счета господина Захарченко, который у банкиров значился под псевдонимами Захар Хитрый, Партнер или Вишенка. Всего, как подчитало следствие, силовик получил от них 1 млрд 413 млн 318 тыс. 222 руб. 37 коп.

Как и Борис Ушерович, господа Дмитрий Моторин и Иван Станкевич уехали за рубеж и были заочно арестованы в России.

Сам Дмитрий Захарченко, защита которого утверждала, что тот по роду деятельности не мог покровительствовать банкирам, за это и другое коррупционное преступление в мае 2022 года был осужден Пресненским судом Москвы к 16 годам колонии со штрафом в 500 млн руб. Наказание ему назначили путем частичного сложения с приговором по первому делу. В 2019 году он уже был осужден за взяточничество на двенадцать лет пять месяцев колонии со штрафом в 117 млн 990 тыс. руб.

Проходивший с ним по делу и арестованный в 2018 году миллиардер Валерий Маркелов, у которого в ходе разбирательства нашли рак в последней стадии, получил восемь лет заключения также со штрафом в полмиллиарда рублей.

Суд признал его виновным в даче господину Захарченко взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Через несколько дней после оглашения приговора он был освобожден из-под стражи под запрет определенных действий. В ходе рассмотрения апелляции в 2023 году уголовное преследование господина Маркелова прекратили в связи со смертью.

Двое других подсудимых — ростовский адвокат Виктор Белевцов и житель Ростовской области Василий Критинин — были осуждены на семь лет лишения свободы каждый за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как ранее писал “Ъ”, в 2018 году Леонид Маркелов и его бизнес-партнеры Алексей Крапивин и Борис Ушерович возглавили рейтинг Forbes «Короли госзаказа». Структуры «Группы компаний 1520» на 2018 год получили более 218,2 млрд руб. господрядов.

Адвокат Жанат Бекетов, представляющий господина Ушеровича, заявил “Ъ”, что его подзащитный категорически отрицает обвинение, а защита будет добиваться его оправдания. «Обвинение несостоятельно и не подтверждается доказательствами, которые предстоит исследовать в судебном следствии»,— сказал он.

Что касается экс-полковника Захарченко, то он стал известен на всю страну после того, как при обысках в рамках его дела было найдено 8,5 млрд руб. в разной валюте. Пока неизвестно, будет ли он допрошен на процессе по делу господина Ушеровича. При необходимости для этого может быть организована видео-конференц-связь. В настоящее время господин Захарченко отбывает срок в ИК-49 в Республике Коми, куда он был переведен из Мордовии. Осужденный не раз ходатайствовал об отправке его на СВО, но в данном вопросе не преуспел. Его адвокат Валерия Туникова сообщила “Ъ”, что защита обжаловала приговор по второму делу в Верховном суде, а также отправку осужденного в отдаленный регион, где его не могут навещать родные. От дальнейших комментариев она воздержалась.

