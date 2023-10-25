Полковник Сенин отсидел на курорте

Как стало известно «Ъ», фигурант «дела Захарченко», экс-полковник ФСБ Дмитрий Сенин, для которого гособвинение запросило 11-летний срок, получил убежище и госзащиту в Черногории. В связи с этим последняя отказалась выдать России Сенина, выступавшего, по версии СКР, посредником при передаче взятки. После этого процесс в столичном военном суде фактически потерял смысл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуранта «дела Захарченко» Дмитрия Сенина задержали в Черногории в сентябре 2022 года, но затем освободили

Фото: Reuters Фигуранта «дела Захарченко» Дмитрия Сенина задержали в Черногории в сентябре 2022 года, но затем освободили

Фото: Reuters

Уголовное дело в отношении Дмитрия Сенина 235-й гарнизонный военный суд рассматривает с мая прошлого года. Слушания проходят в заочной форме, поскольку обвиняемый находится в международном розыске.

В сентябре 2022 года Дмитрия Сенина задержали в Подгорице. В российском суде несколько месяцев ждали решения Черногории, назначая и откладывая заседания. Черногорским властям предстояло рассмотреть запрос о выдаче беглеца, поступивший из Генпрокуратуры России, и ходатайство самого Дмитрия Сенина — о предоставлении ему убежища, как преследуемому на родине по политическим мотивам.

Просьба экс-чекиста об убежище была удовлетворена, и в феврале 2023 года его освободили из СИЗО города Спуж. На основании данного решения Генпрокуратуре РФ было отказано в выдаче беглеца. После этого заочное рассмотрение дела в России возобновилось.

В среду гособвинение, представленное Генпрокуратурой, запросило для Дмитрия Сенина 11 лет колонии строгого режима.

По данным надзора, в ходе судебного следствия была доказана вина экс-полковника в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 338 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (дезертирство и посредничество в особо крупной взятке). Перед тем, как в 2017 году сбежать из России за границу, Дмитрий Сенин, по данным СКР, выступил посредником между полковником ГУЭБиПК МВД Дмитрием Захарченко и владельцем сети ресторанов La Maree Мехди Дуссом, который отблагодарил борца с коррупцией взятками в размере $800 тыс. и в виде скидочной карты для своих заведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший полковник ФСБ Дмитрий Сенин

Фото: mzk1.ru Бывший полковник ФСБ Дмитрий Сенин

Фото: mzk1.ru

По первому эпизоду разжалованный полковник Захарченко был оправдан, а по второму получил 12 лет и 6 месяцев, к которым потом добавился еще срок за коррупцию. Сейчас экс-полицейский отбывает наказание в виде 16 лет строгого режима.

У Дмитрия Захарченко и членов его семьи по иску Генпрокуратуры были конфискованы активы, оцениваемые почти в 9 млрд руб. А у бывшего оперативника управления «М» ФСБ Дмитрия Сенина, занимающегося борьбой с коррупцией в правоохранительных органах, по иску Генпрокуратуры в доход государства было обращено имущество на общую сумму 380 млн руб., в том числе 20 объектов недвижимости и 11 автомобилей. Впрочем, членам его семьи удалось вернуть через суд два внедорожника и одну из квартир.

Приговор Дмитрию Сенину огласят 26 октября. В дальнейшем приговор могут направить в Черногорию для исполнения, но власти республики, уже однажды отказавшие России, наверняка сделают это снова. Более того, по данным источников «Ъ», экс-офицер взят в Подгорице под госзащиту.

При этом экс-полковник по-прежнему остается в международном розыске, но при рассмотрении вопросов о его возможной экстрадиции из других стран не может не учитываться уже принятое Черногорией решение.

Николай Сергеев; Геннадий Сысоев, Подгорица