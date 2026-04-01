Отцу за сына денег не жалели

В Москве суд в заочном порядке приговорил к пяти годам колонии бывшего председателя правления банка «Московское ипотечное агентство» (МИА-банк) Сергея Гриба. Он признан виновным в том, что платил фиктивную зарплату Виктору Захарченко — отцу скандально известного «миллиардера из МВД» полковника Дмитрия Захарченко. По версии следствия, зарплата отца была завуалированной взяткой полицейскому за покровительство банку.

Мещанский суд столицы завершил рассмотрение дела Сергея Гриба 1 апреля. Процесс был заочным, поскольку 58-летний фигурант, до 2016 года исполнявший обязанности предправления МИА-банка, уехал за границу и объявлен в международный розыск.

СКР обвинял банкира Сергея Гриба в растрате 3,2 млн руб. из средств банка. Речь шла о выплате ежемесячной зарплаты в 150 тыс. руб. Виктору Захарченко, оформленному в кредитном учреждении на должность вице-президента.

Как сообщал “Ъ”, на работу в банк Виктора Захарченко устроил предшественник господина Гриба в должности предправления Владимир Корьевкин (он получил четыре года ранее и уже вышел на свободу). Пока последний руководил банком, Виктор Захарченко получил в виде зарплаты 4,9 млн руб. Сергей Гриб не принял мер к увольнению Виктора Захарченко, говорится в деле.

Банкиры, по версии следствия, платили Виктору Захарченко, который на самом деле обязанностей вице-президента в банке не исполнял, за «общее покровительство», которое оказывал кредитному учреждению сын последнего — теперь уже бывший полковник полиции Дмитрий Захарченко, занимавший в то время ответственный пост в центральном аппарате МВД.

Дмитрий Захарченко получил широкую известность после того, как при обыске у него по разным адресам были найдены деньги и ценности на 9 млрд руб. В итоге бывший офицер по итогам нескольких процессов был приговорен к 16-летнему сроку за взятки на общую сумму 1,4 млрд руб. По некоторым данным, он регулярно просится на СВО, по пока безуспешно.

К уголовной ответственности за растрату привлекли и Захарченко-старшего. В 2019 году тот же Мещанский суд назначил ему 4 года колонии общего режима с выплатой штрафа в 800 тыс. руб.

Позже срок наказания был сокращен, и уже в 2020 году Виктор Захарченко вышел на свободу.

В прениях прокурор просил признать Сергея Гриба виновным и приговорить к девяти годам колонии общего режима. Обвинение настаивало, что подсудимый был обязан уволить Захарченко-старшего еще до возбуждения уголовного дела против его сына, чего не было сделано.

Адвокат Леонид Поршнев, в свою очередь, утверждал, что обвинение так и не доказало, что Сергей Гриб был уведомлен, что Захарченко-старший занимает свою должность в банке формально — это косвенно подтвердили и свидетели.

Заведующий отдела кадров и главбух банка сообщили в суде, что сами не знали, чем занимается Виктор Захарченко. Тем не менее они вносили Захарченко-старшего в ежемесячную зарплатную ведомость, которую подавали на подпись Сергею Грибу. Поэтому предправления был уверен в реальном исполнении Виктором Захарченко служебных обязанностей.

Что касается отсутствия у бывшего школьного учителя Захарченко-старшего специального финансового или экономического образования, то господин Поршнев отметил, что как вице-президент Захарченко должен был лишь привлекать клиентов, для чего специальных знаний не требуется.

Суд в итоге принял версию обвинения и приговорил Сергея Гриба к пяти годам колонии общего режима с последующим запретом на три года занимать должности в кредитных учреждениях.

Также осужденного обязали возместить КБ «Солидарность», в который вошел МИА-банк после реорганизации, 3,2 млн руб. в качестве возмещения причиненного ущерба.

Алексей Соковнин