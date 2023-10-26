Суд заочно приговорил экс-полковника ФСБ к 9 годам по делу о взятке Захарченко

235-й гарнизонный военный суд заочно приговорил бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина к девяти годам колонии строгого режима за посредничество в передаче взятки полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко. Суд также лишил господина Сенина звания полковника запаса. Сейчас он находится в Черногории, где получил убежище и госзащиту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: mzk1.ru Фото: mzk1.ru

По версии Следственного комитета России, Дмитрий Сенин выступил посредником между Дмитрием Захарченко и владельцем сети ресторанов La Maree Мехди Дуссом, который отблагодарил сотрудника МВД взятками в размере $800 тыс. и скидочной картой для своих заведений.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Сенина 235-й гарнизонный военный суд рассматривает с мая прошлого года. Слушания проходят в заочной форме, поскольку обвиняемый находится в международном розыске.

Дмитрий Захарченко за взятки получил 12 лет и 6 месяцев, затем его срок был увеличен из-за раскрытия новых коррупционных эпизодов. Сейчас экс-полицейский отбывает наказание в виде 16 лет строгого режима.

Подробнее о преследовании Дмитрия Сенина — в материале «Полковник Сенин отсидел на курорте».

Эрдни Кагалтынов