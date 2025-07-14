ФСИН: экс-полковнику Захарченко в колонии ничего не угрожает

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что условия содержания в колонии экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко отвечают нормам законодательства, а его права и интересы не нарушались. Во ведомстве заверили, что жизни осужденного ничего не угрожает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Захарченко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Дмитрий Захарченко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В службе сказали, что на осужденного не оказывалось морального или физического давления со стороны администрации или других осужденных. «Распространяемая в СМИ информация об угрозе безопасности осужденного Захарченко Д. не соответствует действительности»,— сообщили во ФСИН (цитата по ТАСС).

СМИ писали, что мать осужденного попросила перевести его в другую колонию, но во ФСИН отказали якобы из-за наличия угрозы его безопасности в другом учреждении. О какой колонии шла речь, не уточняется.

Дмитрия Захарченко в 2022 году приговорили к 16 годам колонии строгого режима за взятки, которые он получал на службе в управлении «Т» МВД, занимавшееся борьбой с правонарушениями в сфере ТЭК. Он отбывает срок в мордовской ИК-5.

Подробности — в публикации «Ъ» «Век окопов не видать».