Полковник ФСБ отдохнет в Черногории

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура направила в Черногорию запрос об экстрадиции бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина. По версии следствия, задержанный в Подгорице с документами на чужое имя чекист выступал посредником в передаче взяток от ресторатора своему родственнику экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Шансы на выдачу господина Сенина невелики, тем более что он просит предоставить ему политическое убежище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Сенин

Фото: mzk1.ru Дмитрий Сенин

Фото: mzk1.ru

Генпрокуратура России просит власти Черногории отправить обвиняемого в совершении таких преступлений, как дезертирство (ч. 1 ст. 338 УК РФ) и посредничество в двух взятках в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), Дмитрия Сенина на родину, гарантируя, что он не преследуется по политическим мотивам, что по данным обвинениям ему не грозит смертная казнь и что в российском СИЗО он будет находиться в условиях, соответствующих европейским.

Поскольку добровольно вернуться в Россию экс-полковник отказался, соответствующее решение будет принимать суд. Пока судебные власти Подгорицы избрали ему меру пресечения в виде ареста.

Оказавшись в СИЗО города Спуж, по данным источников “Ъ”, господин Сенин по совету местных адвокатов попросил власти Черногории предоставить ему убежище, утверждая, что на родине его преследуют по политическим мотивам.

Напомним, что удовлетворение подобного запроса от скандально известного бизнесмена Тельмана Исмаилова ровно год назад привело к тому, что экс-хозяин Черкизовского рынка, обвиняемый в России в организации ряда преступлений, в том числе убийств (ст. 105 УК), оказался на свободе и смог воссоединиться с семьей, проживающий в Черногории.

По данным “Ъ”, к семье в Подгорицу прилетел и Дмитрий Сенин, использовавший документы на другую фамилию. По некоторым данным, рейс был из Казахстана.

У пограничников вызвали подозрения данные, указанные в паспорте. Более тщательная проверка показала, что приметы владельца документа совпадают с данными господина Сенина, указанными в разыскной базе Интерпола.

В России Дмитрий Сенин был объявлен в розыск еще в 2017 году. Считалось, что полковник, выйдя из здания ФСБ в центре Москвы, сел в машину, на которой уехал в Грузию, где и находился все это время. Не найдя его, Следственный комитет предъявил Дмитрию Сенину два обвинения, в том числе в том, что он выступал посредником между полковником ГУЭБиПК МВД Дмитрием Захарченко и владельцем сети ресторанов La Maree Мехди Дуссом, который отблагодарил борца с коррупцией взятками в размере $800 тыс. и в виде скидочной карты для своих заведений. По первому эпизоду разжалованный полковник Захарченко был оправдан, а по второму получил 12 лет и 6 месяцев, к которым потом добавился еще один срок за коррупцию. Сейчас экс-полицейский отбывает наказание в виде 16 лет строгого режима.

У господина Захарченко и членов его семьи по иску Генпрокуратуры были конфискованы активы, оцениваемые почти в 9 млрд руб. А у бывшего оперативника управления «М» ФСБ Сенина, отвечавшего за «контрразведывательное обеспечение» деятельности правоохранительных структур, по прокурорскому иску в доход государства отошло имущество на общую сумму всего в 380 млн руб., в том числе 20 объектов недвижимости и 11 автомобилей, однако через Мосгорсуд членам его семьи удалось вернуть два внедорожника и одну из квартир.

Весной этого года в 235-м гарнизонном военном суде Дмитрия Сенина начали судить заочно, однако после его задержания и ареста в Черногории процесс прервался на неопределенный срок.

По данным источников “Ъ”, сам господин Сенин в случае непредоставления ему убежища в Черногории выразил готовность доказать свою непричастность к инкриминируемым преступлениям в военном суде. При этом он утверждает, что на нелегальном положении, опасаясь несправедливого ареста, находился именно в России, иногда выезжая за границу к родственникам.

Впрочем, шансов на его выдачу немного — после начала специальной военной операции на Украине сотрудничество РФ со многими европейскими странами по уголовным делам было практически свернуто. Исполняются же ими, как правило, уже вступившие в силу решения судов об экстрадиции обвиняемых.

Николай Сергеев