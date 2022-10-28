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Полковник ФСБ отдохнет в Черногории

Родственник Дмитрия Захарченко предпочел черногорское СИЗО московскому

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура направила в Черногорию запрос об экстрадиции бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина. По версии следствия, задержанный в Подгорице с документами на чужое имя чекист выступал посредником в передаче взяток от ресторатора своему родственнику экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Шансы на выдачу господина Сенина невелики, тем более что он просит предоставить ему политическое убежище.

Дмитрий Сенин

Дмитрий Сенин

Фото: mzk1.ru

Дмитрий Сенин

Фото: mzk1.ru

Генпрокуратура России просит власти Черногории отправить обвиняемого в совершении таких преступлений, как дезертирство (ч. 1 ст. 338 УК РФ) и посредничество в двух взятках в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), Дмитрия Сенина на родину, гарантируя, что он не преследуется по политическим мотивам, что по данным обвинениям ему не грозит смертная казнь и что в российском СИЗО он будет находиться в условиях, соответствующих европейским.

Поскольку добровольно вернуться в Россию экс-полковник отказался, соответствующее решение будет принимать суд. Пока судебные власти Подгорицы избрали ему меру пресечения в виде ареста.

Оказавшись в СИЗО города Спуж, по данным источников “Ъ”, господин Сенин по совету местных адвокатов попросил власти Черногории предоставить ему убежище, утверждая, что на родине его преследуют по политическим мотивам.

Напомним, что удовлетворение подобного запроса от скандально известного бизнесмена Тельмана Исмаилова ровно год назад привело к тому, что экс-хозяин Черкизовского рынка, обвиняемый в России в организации ряда преступлений, в том числе убийств (ст. 105 УК), оказался на свободе и смог воссоединиться с семьей, проживающий в Черногории.

По данным “Ъ”, к семье в Подгорицу прилетел и Дмитрий Сенин, использовавший документы на другую фамилию. По некоторым данным, рейс был из Казахстана.

У пограничников вызвали подозрения данные, указанные в паспорте. Более тщательная проверка показала, что приметы владельца документа совпадают с данными господина Сенина, указанными в разыскной базе Интерпола.

В России Дмитрий Сенин был объявлен в розыск еще в 2017 году. Считалось, что полковник, выйдя из здания ФСБ в центре Москвы, сел в машину, на которой уехал в Грузию, где и находился все это время. Не найдя его, Следственный комитет предъявил Дмитрию Сенину два обвинения, в том числе в том, что он выступал посредником между полковником ГУЭБиПК МВД Дмитрием Захарченко и владельцем сети ресторанов La Maree Мехди Дуссом, который отблагодарил борца с коррупцией взятками в размере $800 тыс. и в виде скидочной карты для своих заведений. По первому эпизоду разжалованный полковник Захарченко был оправдан, а по второму получил 12 лет и 6 месяцев, к которым потом добавился еще один срок за коррупцию. Сейчас экс-полицейский отбывает наказание в виде 16 лет строгого режима.

У господина Захарченко и членов его семьи по иску Генпрокуратуры были конфискованы активы, оцениваемые почти в 9 млрд руб. А у бывшего оперативника управления «М» ФСБ Сенина, отвечавшего за «контрразведывательное обеспечение» деятельности правоохранительных структур, по прокурорскому иску в доход государства отошло имущество на общую сумму всего в 380 млн руб., в том числе 20 объектов недвижимости и 11 автомобилей, однако через Мосгорсуд членам его семьи удалось вернуть два внедорожника и одну из квартир.

Весной этого года в 235-м гарнизонном военном суде Дмитрия Сенина начали судить заочно, однако после его задержания и ареста в Черногории процесс прервался на неопределенный срок.

По данным источников “Ъ”, сам господин Сенин в случае непредоставления ему убежища в Черногории выразил готовность доказать свою непричастность к инкриминируемым преступлениям в военном суде. При этом он утверждает, что на нелегальном положении, опасаясь несправедливого ареста, находился именно в России, иногда выезжая за границу к родственникам.

Впрочем, шансов на его выдачу немного — после начала специальной военной операции на Украине сотрудничество РФ со многими европейскими странами по уголовным делам было практически свернуто. Исполняются же ими, как правило, уже вступившие в силу решения судов об экстрадиции обвиняемых.

Николай Сергеев

Фотогалерея

Кто есть кто в деле полковника Захарченко

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&lt;b>Дмитрий Захарченко, полковник МВД&lt;/b> &lt;br>В сентябре 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. В декабре 2017 года суд конфисковал у его семьи 13 квартир, 14 машино-мест, а также наличные деньги в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, впоследствии смягчив наказание до 12,5 лет. 17 мая 2022 года суд вынес новый приговор, назначив 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Как установило следствие, Захарченко «за общее покровительство» с 2007 по 2016 год получил особо крупную взятку на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов

Дмитрий Захарченко, полковник МВД
В сентябре 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. В декабре 2017 года суд конфисковал у его семьи 13 квартир, 14 машино-мест, а также наличные деньги в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, впоследствии смягчив наказание до 12,5 лет. 17 мая 2022 года суд вынес новый приговор, назначив 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Как установило следствие, Захарченко «за общее покровительство» с 2007 по 2016 год получил особо крупную взятку на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;b>Яна Саратовцева, бывшая супруга полковника Дмитрия Захарченко&lt;/b> &lt;br>Выступала соответчиком по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника Захарченко. По данным следствия, в августе 2013 года купила в США бриллиантовые украшения стоимостью $320 тыс., их местонахождение не установлено. Первая и апелляционная инстанции отказались взыскать рублевый эквивалент потраченной суммы (10,7 млн руб.), однако кассация это решение отменила

Яна Саратовцева, бывшая супруга полковника Дмитрия Захарченко
Выступала соответчиком по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника Захарченко. По данным следствия, в августе 2013 года купила в США бриллиантовые украшения стоимостью $320 тыс., их местонахождение не установлено. Первая и апелляционная инстанции отказались взыскать рублевый эквивалент потраченной суммы (10,7 млн руб.), однако кассация это решение отменила

Фото: instagram.com / yaninamay

&lt;b>Валерий Маркелов, совладелец ООО «Группа компаний 1520»&lt;/b> &lt;br>По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год господин Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко. Общая сумма составила более 2 млрд руб. 17 мая 2022 года приговорен к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Валерий Маркелов, совладелец ООО «Группа компаний 1520»
По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год господин Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко. Общая сумма составила более 2 млрд руб. 17 мая 2022 года приговорен к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

&lt;b>Виктор Белевцов, бывший адвокат полковника Захарченко&lt;/b> &lt;br>По данным следствия, являлся доверенным лицом полковника Захарченко в его коррупционных схемах. 17 мая 2022 года суд признал его виновным в посредничестве, назначив 7 лет колонии строгого режима

Виктор Белевцов, бывший адвокат полковника Захарченко
По данным следствия, являлся доверенным лицом полковника Захарченко в его коррупционных схемах. 17 мая 2022 года суд признал его виновным в посредничестве, назначив 7 лет колонии строгого режима

Фото: РИА Новости

&lt;b>Алексей Лаушкин, генерал-майор полиции&lt;/b> &lt;br>По версии следствия, выступал посредником между полковником Захарченко и владельцем ресторана La Maree Меди Дусса. Проходит свидетелем по делу

Алексей Лаушкин, генерал-майор полиции
По версии следствия, выступал посредником между полковником Захарченко и владельцем ресторана La Maree Меди Дусса. Проходит свидетелем по делу

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

&lt;b>Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора&lt;/b> &lt;br>Подал иск об обращении в доход государства имущества подруг и друзей полковника Захарченко

Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора
Подал иск об обращении в доход государства имущества подруг и друзей полковника Захарченко

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

&lt;b>Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко&lt;/b> &lt;br>По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке «Московское ипотечное агентство» и получил там зарплату в размере 4 млн руб. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 млн руб. и 1,1 млн руб. на счетах. 29 апреля 2019 года суд назначил ему четыре года колонии, в марте 2020-го вышел на свободу после смягчения приговора

Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко
По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке «Московское ипотечное агентство» и получил там зарплату в размере 4 млн руб. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 млн руб. и 1,1 млн руб. на счетах. 29 апреля 2019 года суд назначил ему четыре года колонии, в марте 2020-го вышел на свободу после смягчения приговора

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

&lt;b>Марина Семынина, сожительница полковника Захарченко&lt;/b> &lt;br>Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко. В июле 2017 года принадлежавший ей Mercedes S-500 4matic был арестован по ходатайству СКР. 3 октября 2018 года стало известно, что госпожа Семынина эмигрировала в США. В апреле 2019 года Никулинский райсуд обратил в доход государства 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму $208,8 тыс., а также 6 млн руб. на ее счетах

Марина Семынина, сожительница полковника Захарченко
Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко. В июле 2017 года принадлежавший ей Mercedes S-500 4matic был арестован по ходатайству СКР. 3 октября 2018 года стало известно, что госпожа Семынина эмигрировала в США. В апреле 2019 года Никулинский райсуд обратил в доход государства 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму $208,8 тыс., а также 6 млн руб. на ее счетах

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

&lt;b>Меди Дусс, владелец ресторана La Maree&lt;/b> &lt;br>По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере $800 тыс. Проходит свидетелем по делу

Меди Дусс, владелец ресторана La Maree
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере $800 тыс. Проходит свидетелем по делу

Фото: facebook.com / Меди Дусс

&lt;b>Дмитрий Сенин, полковник ФСБ, свояк полковника Захарченко&lt;/b> &lt;br>По версии следствия, выступал посредником при получении Дмитрием Захарченко взятки от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. В мае 2022 года стало известно, что военный суд начал заочно рассматривать уголовное дело находящегося в международном розыске бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина

Дмитрий Сенин, полковник ФСБ, свояк полковника Захарченко
По версии следствия, выступал посредником при получении Дмитрием Захарченко взятки от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. В мае 2022 года стало известно, что военный суд начал заочно рассматривать уголовное дело находящегося в международном розыске бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина

Фото: mzk1.ru

&lt;b>Виктор Емельянов, адвокат полковника Захарченко&lt;/b>&lt;br>В январе 2018 года направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором настаивал на незаконности решения суда об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких

Виктор Емельянов, адвокат полковника Захарченко
В январе 2018 года направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором настаивал на незаконности решения суда об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

&lt;b>Анатолий Пшегорницкий, бывший глава и совладелец «Русинжиниринг»&lt;/b> &lt;br>По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 7 млн руб. Предположительно, покинул страну

Анатолий Пшегорницкий, бывший глава и совладелец «Русинжиниринг»
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 7 млн руб. Предположительно, покинул страну

Фото: youtube.com / Анатолий Пшегорницкий

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Дмитрий Захарченко, полковник МВД
В сентябре 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. В декабре 2017 года суд конфисковал у его семьи 13 квартир, 14 машино-мест, а также наличные деньги в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, впоследствии смягчив наказание до 12,5 лет. 17 мая 2022 года суд вынес новый приговор, назначив 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Как установило следствие, Захарченко «за общее покровительство» с 2007 по 2016 год получил особо крупную взятку на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Яна Саратовцева, бывшая супруга полковника Дмитрия Захарченко
Выступала соответчиком по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника Захарченко. По данным следствия, в августе 2013 года купила в США бриллиантовые украшения стоимостью $320 тыс., их местонахождение не установлено. Первая и апелляционная инстанции отказались взыскать рублевый эквивалент потраченной суммы (10,7 млн руб.), однако кассация это решение отменила

Фото: instagram.com / yaninamay

Валерий Маркелов, совладелец ООО «Группа компаний 1520»
По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год господин Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко. Общая сумма составила более 2 млрд руб. 17 мая 2022 года приговорен к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Виктор Белевцов, бывший адвокат полковника Захарченко
По данным следствия, являлся доверенным лицом полковника Захарченко в его коррупционных схемах. 17 мая 2022 года суд признал его виновным в посредничестве, назначив 7 лет колонии строгого режима

Фото: РИА Новости

Алексей Лаушкин, генерал-майор полиции
По версии следствия, выступал посредником между полковником Захарченко и владельцем ресторана La Maree Меди Дусса. Проходит свидетелем по делу

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора
Подал иск об обращении в доход государства имущества подруг и друзей полковника Захарченко

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко
По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке «Московское ипотечное агентство» и получил там зарплату в размере 4 млн руб. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 млн руб. и 1,1 млн руб. на счетах. 29 апреля 2019 года суд назначил ему четыре года колонии, в марте 2020-го вышел на свободу после смягчения приговора

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Марина Семынина, сожительница полковника Захарченко
Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко. В июле 2017 года принадлежавший ей Mercedes S-500 4matic был арестован по ходатайству СКР. 3 октября 2018 года стало известно, что госпожа Семынина эмигрировала в США. В апреле 2019 года Никулинский райсуд обратил в доход государства 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму $208,8 тыс., а также 6 млн руб. на ее счетах

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Меди Дусс, владелец ресторана La Maree
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере $800 тыс. Проходит свидетелем по делу

Фото: facebook.com / Меди Дусс

Дмитрий Сенин, полковник ФСБ, свояк полковника Захарченко
По версии следствия, выступал посредником при получении Дмитрием Захарченко взятки от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. В мае 2022 года стало известно, что военный суд начал заочно рассматривать уголовное дело находящегося в международном розыске бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина

Фото: mzk1.ru

Виктор Емельянов, адвокат полковника Захарченко
В январе 2018 года направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором настаивал на незаконности решения суда об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Анатолий Пшегорницкий, бывший глава и совладелец «Русинжиниринг»
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 7 млн руб. Предположительно, покинул страну

Фото: youtube.com / Анатолий Пшегорницкий

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