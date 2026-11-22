Главные события недели 16–22 ноября в Черноземье
Выбор редакции «Ъ-Черноземье»
Новый квартал на месте студгородка и логистический комплекс Ozon — бизнес в Черноземье планирует крупные стройки. Власти тем временем ужесточают правила торговли пивом, а жители на прямых линиях губернаторов спрашивают о задержанных пособиях и компенсациях за поврежденные машины. В Курске после атаки беспилотников потребовалась помощь раненым и восстановление домов и социальных объектов.
ГК «Выбор» получила право застроить бывший студгородок ВГТУ в Воронеже, предложив на торгах 855,9 млн руб. На 15,7 га предусмотрены до 150 тыс. кв. м жилья, детские сады и школа. Эксперты оценивают совокупные вложения в 14–19,5 млрд руб. и предупреждают о рисках длительного проекта
В Воронежской области ужесточили требования к пивным магазинам в многоквартирных домах: с 1 марта торговый зал должен занимать не менее 50 кв. м в облцентре и 25 кв. м в муниципалитетах. Склады больше не помогут выполнить норматив. По оценке властей, закрыться могут 13% из 273 затронутых точек, а эксперты ожидают перетока покупателей к федеральным сетям
В Черноземье площадь застрахованных с господдержкой посевов сократилась на 3,2%, до 2,77 млн га. Сильнее всего показатель снизился в Орловской области — на 14,1%. Эксперты связывают динамику с доступностью субсидий, стоимостью полисов и оценкой погодных рисков
Владелец воронежского «Рудгормаша» Анатолий Чекменев намерен обжаловать взыскание 2,82 млрд руб. с него, членов семьи и связанных структур по иску ФНС. Бизнесмен оспаривает основания ответственности родственников и считает, что сначала долги следует взыскивать с компаний-банкротов
На прямой линии губернатора Тамбовской области Евгения Первышова жители пожаловались на задержки выплат по 300 тыс. руб. после рождения третьего и последующих детей. Глава региона объяснил их кассовым разрывом и приоритетным выполнением обязательств перед участниками СВО; отдельной темой стали затянувшиеся стройки
Губернатор Белгородской области Александр Шуваев на первой прямой линии обсудил с жителями безопасность, связь и компенсации за поврежденные автомобили. Власти планируют при федеральной поддержке распространить выплаты на несколько машин в одной семье — порядок обещают проработать до конца года
При атаке беспилотников на Курск 19 ноября пострадали 13 человек, включая ребенка; троих госпитализировали. Повреждены жилые дома, медицинские учреждения, арбитражный суд и другие здания. СКР возбудил дело о теракте
Логистический комплекс Ozon стоимостью 1,8 млрд руб. в Тамбовской области планируют открыть в сентябре 2027 года. Проект создаст около 500 рабочих мест, в том числе для бывших сотрудников уничтоженного склада Wildberries в Котовске
«Белгородасбестоцемент» вложил 430 млн руб. в новое оборудование и модернизацию производства. Белгородское предприятие запустило серийный выпуск плоского прессованного листа при поддержке Фонда развития промышленности, несмотря на рост убытков
Суд арестовал имущество белгородского дорожного подрядчика «Линдор» по делу о предполагаемом картеле при исполнении контрактов на 253,1 млн руб. Обеспечительные меры предусматривают исключения для зарплат, налогов и текущей деятельности компании
Бывших депутатов Курской облдумы Сергея Бирюкова и Антона Глушкова задержали по делу о строительстве приграничных укреплений. По предварительной версии, они причастны к хищению и обналичиванию бюджетных средств
Министром сельского хозяйства Липецкой области назначили Никиту Кубрака, ранее работавшего заместителем начальника регионального управления ветеринарии. Он сменил Екатерину Маркову; за неделю в регионе также обновилось руководство молодежной политики и охраны культурного наследия
Бывший председатель избиркома Белгородской области Игорь Лазарев стал врио вице-губернатора по внутренней политике. К обязанностям он приступил до согласования кандидатуры; областную избирательную комиссию возглавлял с 2018 года
Власти Орловской области отвергли требования перевозчика РЭКС о возмещении 295,6 млн руб. убытков за 2024 год. В дептрансе считают, что бюджет должен покрывать только разницу между обоснованным и установленным тарифами, и уверяют, что спор не повлияет на текущие перевозки
Крупнейший застройщик Орловской области «Орелстрой» сократил чистую прибыль за девять месяцев на 68,8%, до 76,6 млн руб. Выручка снизилась на четверть, до 725,2 млн руб.
С 1 декабря в Тамбове подорожает проезд в общественном транспорте — на 4 руб. Власти объясняют индексацию ростом затрат перевозчиков на топливо, запчасти и оплату труда
Прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочия председателя Контрольно-счетной палаты Воронежа Елены Литвинчук в связи с утратой доверия. По версии ведомства, она незаконно назначала себе премии; иск рассмотрят 2 декабря
В Липецке завершили банкротство многофункционального центра «Сплав». Из заявленных кредиторами требований почти на 2 млрд руб. удалось погасить 316,7 млн руб.; имущества для дальнейших расчетов у компании не осталось