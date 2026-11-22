Новый квартал на месте студгородка и логистический комплекс Ozon — бизнес в Черноземье планирует крупные стройки. Власти тем временем ужесточают правила торговли пивом, а жители на прямых линиях губернаторов спрашивают о задержанных пособиях и компенсациях за поврежденные машины. В Курске после атаки беспилотников потребовалась помощь раненым и восстановление домов и социальных объектов.