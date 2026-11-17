По данным Rusprofile, ООО «Линдор» было зарегистрировано в Белгороде в сентябре 2003 года и специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал предприятия составляет 3 млн руб. По 50% компании принадлежат Ирине Кононенко и Александру Левдику, который с мая 2014-го также занимает пост гендиректора фирмы. Финансовая картина ООО «Линдор» в 2025 году выглядит противоречиво. Выручка выросла до 971,8 млн руб., что на 38,6% выше уровня 2024-го (701 млн), однако чистая прибыль осталась практически на прежнем уровне — 8,7 млн против 8,6 млн руб.