Нацразведка США предупредила о возможных сбоях из-за технических работ
Жители США могут столкнуться с новыми сбоями в работе различных компьютерных сетей, считает директор Национальной разведки США Джей Клейтон. Он предупреждает, что они могут происходить из-за готовящегося обновления систем кибербезопасности.
Американцам, указал господин Клэйтон, пора признать, что привычные подходы к кибербезопасности устарели — они были разработаны почти 30 лет назад, а сейчас пришло время их обновить. «Во время этого обновления будут сбои, провалы и перебои в работе»,— предупредил он в эфире CNN. Он призвал отнестись к угрозам кибератак серьезно и указал, что число таких преступлений в последние годы только растет.
В ноябре в США произошла серия технологических сбоев, которая затронула крупнейшие банки (JPMorgan, Chase, Bank of America и Wells Fargo) и секретную сеть для сотрудников Агентства национальной безопасности. Перебои продолжались несколько дней. Джэй Клэйтон с самого начала отвергал причастность хакеров: он объяснял, что перебои начались после того, как разработчики начали массово устранять уязвимости в языке программирования PHP.
Почти 70% сайтов во всем интернете работают на PHP — он используется для обработки данных пользователей. В конце октября Open AI обнаружила в языке программирования две критические уязвимости, которые облегчают доступ хакеров к данным ресурсов.