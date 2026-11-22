Главные новости за выходные 21–22 ноября
Татьяна Ким покинула пост гендиректора Wildberries
Татьяна Ким покинула пост гендиректора Wildberries. Гендиректором ООО «Вайлдберриз» стал Алексей Куликов. Госпожа Ким продолжает заниматься стратегическим развитием группы RWB.
Два беспилотника ударили по грузовому судну, следовавшему в Калининград. Инцидент произошел в нейтральных водах Финского залива — в трех морских милях от российской границы. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных исключил перебои в снабжении города. Президент Финляндии Александер Стубб назвал атаку на судно серьезным инцидентом.
Взрыв произошел на борту российского корабля, пришвартованного в военно-морском порту в Бенгази. Его, по предварительной оценке, могли атаковать морские беспилотники.
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографию, на которой он пожимает руку Владимиру Путину. Над снимком размещена надпись: «Мой друг».
Советский и российский писатель, сценарист и поэт Альберт Иванов скончался в возрасте 88 лет. Известность Иванову принесли детские сказки о приключениях хомяка Хомы и его друга Суслика. Он также участвовал в создании сценариев художественных картин «Семь стариков и одна девушка», «Три дня в Москве», «Свистать всех наверх!».
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утвердил замглавы Ростехнадзора Алексея Ферапонтова на пост своего заместителя по вопросам ядерной энергетики. Он должен прибыть в Вену в начале 2027 года.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что 22 ноября будет запущен проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Транспортный коридор свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономией через армянскую территорию с дальнейшим выходом на Турцию.
Совет Международной федерации парусного спорта допустил российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном.