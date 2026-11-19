Врио вице-губернатора Белгородской области по внутренней политике назначен бывший председатель областной избирательной комиссии Игорь Лазарев. Он приступил к новым обязанностям сегодня, еще до согласования его кандидатуры на эту должность. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в своем канале в «Максе».