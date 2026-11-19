Экс-глава белгородского избиркома стал врио вице-губернатора по внутриполу
Врио вице-губернатора Белгородской области по внутренней политике назначен бывший председатель областной избирательной комиссии Игорь Лазарев. Он приступил к новым обязанностям сегодня, еще до согласования его кандидатуры на эту должность. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в своем канале в «Максе».
«Уверен, его опыт работы во внутренней политике позволит эффективно выстроить диалог с людьми, обеспечить обратную связь и решать самые сложные задачи, которые стоят перед нашим прифронтовым регионом»,— отметил господин Шуваев.
Игорь Лазарев возглавлял белгородский избирком с 2018 года. О его отставке стало известно сегодня. До перехода в комиссию он работал вице-мэром Белгорода по внутренней и кадровой политике.