Проезд в общественном транспорте Тамбова подорожает на 4 рубля с 1 декабря
С 1 декабря в общественном транспорте Тамбова подорожает проезд: с 30 до 34 руб. при оплате картой и с 32 до 36 руб. при безналичном расчете. Об этом сообщили в правительстве региона. В последний раз тариф поднимали 1 декабря 2025-го. Тогда он вырос на 3 руб.
Тамбовские власти пояснили, что решение об индексации стоимости проезда было принято после изучения расчетов и обоснований перевозчиков. По информации департамента цен и тарифов региона, учитывались рост стоимости дизельного топлива (на 40%) и запчастей, увеличение минимального размера оплаты труда.
«По результатам корректировки департаментом средняя себестоимость поездки в городском автобусе на 2027 год значительно ниже предлагаемой перевозчиками суммы в 47,69 руб. При этом стоимость проезда в Тамбове является одной из самых низких по сравнению с соседними регионами. Например, в Липецке она составляет 35 и 40 руб., в Пензе — 40 руб. независимо от способа оплаты, в Рязани — 35 и 37 руб., в Смоленске —37 и 39, в Воронеже — 43 и 46 руб.», — отметили в департаменте.
В конце 2025 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении средств на обновление общественного транспорта в Тамбовской области. Согласно ему, за три года регион получит в качестве софинансирования почти 391 млн руб. Средства направят на закупку порядка 50 автобусов на газомоторном топливе для Тамбовской агломерации. Как уточнили в облправительстве, «общий объем финансирования направления с учетом средств консолидированного бюджета региона приближается к 1 млрд руб.».