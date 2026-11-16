Проезд в общественном транспорте Тамбова подорожает на 4 рубля с 1 декабря

В конце 2025 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении средств на обновление общественного транспорта в Тамбовской области. Согласно ему, за три года регион получит в качестве софинансирования почти 391 млн руб. Средства направят на закупку порядка 50 автобусов на газомоторном топливе для Тамбовской агломерации. Как уточнили в облправительстве, «общий объем финансирования направления с учетом средств консолидированного бюджета региона приближается к 1 млрд руб.».