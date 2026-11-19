Никита Кубрак родился в 1986 году в Ельце Липецкой области. Имеет два высших образования. В 2008 году окончил Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I по специальности «Ветеринарный врач», а в 2015-м — Елецкий госуниверситет имени Бунина по направлению «Экономика». Трудовой путь начал на ветстанции Ельца. Затем работал ветеринаром в Липецке. С 2024 года — в управлении ветеринарии Липецкой области. Женат, воспитывает дочь.