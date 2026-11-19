Липецкий минсельхоз возглавит Никита Кубрак
Министром сельского хозяйства Липецкой области назначен Никита Кубрак, ранее занимавший должность замначальника управления ветеринарии региона. Он приступит к новым обязанностям 20 ноября, сообщили в облправительстве. С ноября 2024 года ведомство возглавляла Екатерина Маркова. О ее отставке отдельно не сообщалось.
Никита Кубрак родился в 1986 году в Ельце Липецкой области. Имеет два высших образования. В 2008 году окончил Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I по специальности «Ветеринарный врач», а в 2015-м — Елецкий госуниверситет имени Бунина по направлению «Экономика». Трудовой путь начал на ветстанции Ельца. Затем работал ветеринаром в Липецке. С 2024 года — в управлении ветеринарии Липецкой области. Женат, воспитывает дочь.
Это уже третье кадровое изменение в липецком правительстве с начала недели. Так, министром молодежной политики стал 27-летний Арсений Болдырев. До этого пост занимала 35-летняя Светлана Карелина. Управление по охране объектов культурного наследия региона возглавил Артур Мамедов, сменивший на этой должности Алексея Грушихина.