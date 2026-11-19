Чистая прибыль «Орелстроя» за девять месяцев упала на две трети
ПАО СЗ «Орелстрой» (входит в ОДСК Александра Рогачева и является крупнейшим застройщиком Орловской области) в период с января по сентябрь 2026 года получило 76,6 млн руб. чистой прибыли. Годом ранее показатель за аналогичный период составлял 245,4 млн руб. Снижение составило 68,8%, свидетельствуют данные бухгалтерской отчетности, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».
Выручка предприятия, по данным «СПАРК-Интерфакс», снизилась на 24,6% — с 962,1 до 725,2 млн руб. Прибыль от продаж уменьшилась с 221 до 122,2 млн руб. Проценты к получению сократились с 200 до 16,9 млн руб.
В середине октября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что совет директоров ПАО СЗ «Орелстрой» одобрил поручительство перед Сбербанком по обязательствам дочернего ООО «СЗ "Орелстрой-10"» по невозобновляемой кредитной линии с лимитом 161 млн руб. Деньги предназначены прежде всего для рефинансирования текущей задолженности дочерней компании перед ВТБ по кредитному соглашению от 24 июня 2024 года.