Выручка предприятия, по данным «СПАРК-Интерфакс», снизилась на 24,6% — с 962,1 до 725,2 млн руб. Прибыль от продаж уменьшилась с 221 до 122,2 млн руб. Проценты к получению сократились с 200 до 16,9 млн руб.