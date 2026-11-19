Экс-депутаты курской облдумы задержаны по делу о фортификациях
Бывшие депутаты Курской областной думы Сергей Бирюков и Антон Глушков задержаны по делу о строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Следствие сейчас устанавливает степень их виновности. По предварительной версии, они были причастны к хищению и "обналичиванию" бюджетных средств, выделенных на стройку»,— написал глава региона.
Господин Хинштейн добавил, что на ближайшей областной конференции «Единой России» будет поднят вопрос об исключении Сергея Бирюкова из состава регионального политсовета и приостановке его членства в партии. Губернатор также выразил надежду, что аналогичные меры в отношении Антона Глушкова примет «Справедливая Россия».
В конце сентября курский губернатор сообщил о задержании представителя Минобороны, ответственного за приемку оборонительных сооружений в регионе и «соседних прифронтовых областях». В отношении сотрудника ведомства возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Александр Хинштейн заявил, что, по предварительным данным, фигурант «подписывал акты приемки, что называется, не глядя, то есть фактически не принимая никаких работ».
На прошлой неделе Ленинский райсуд Курска вынес приговор по второму уголовному делу о хищениях и легализации преступных доходов при возведении фортификаций на границе с Украиной. По совокупности наказаний экс-главе корпорации развития региона Владимиру Лукину срок лишения свободы увеличен с девяти до 14 лет, а экс-директору подрядчика Андрею Воловикову — с восьми до 12,5 года. Вместе с ними к 11 годам колонии и штрафу в 3 млн руб. за растрату приговорена депутат совета ДНР Татьяна Бондаренко.