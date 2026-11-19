Господин Хинштейн добавил, что на ближайшей областной конференции «Единой России» будет поднят вопрос об исключении Сергея Бирюкова из состава регионального политсовета и приостановке его членства в партии. Губернатор также выразил надежду, что аналогичные меры в отношении Антона Глушкова примет «Справедливая Россия».