В 1970–1980-е Адриано Челентано был для советской публики признанным воплощением итальянской заманчивости и жизнерадостности. Его экранные герои были по большей части обаятельными мошенниками, а мачо-винодел из «Укрощения строптивого» давил виноград в такт музыке. Из всего огромного музыкального каталога Челентано самым большим успехом пользовались здесь песни авторства Тото Кутуньо: они уместились на двух пластинках, одну из которых даже выпустила фирма «Мелодия». Композиции Кутуньо и стали музыкальной основой мюзикла, причем Челентано, строго говоря, все не ограничивается: в спектакле также звучат песни, знакомые отечественной аудитории в исполнении Джо Дассена, Мирей Матье и самого Кутуньо.