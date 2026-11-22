Заниженная Италия
В Москве идет новый мюзикл «Все будет Челентано»
Карикатурный образ Адриано Челентано и песни Тото Кутуньо, переведенные на русский язык Сергеем Плотовым, легли в основу нового мюзикла «Все будет Челентано», который идет в Московском дворце молодежи. Как пишет в программке спектакля его продюсер, глава компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев, создатели зрелища решили построить машину времени из любимых мелодий. В прошлое прокатился Константин Баканов.
Конец 1980-х. В выдуманном авторами Причерноморске неприятности. Накануне местного Дня города от участия в праздничном концерте отказывается одна звезда за другой. И молодые работники горисполкома идут на рискованный шаг: встреченного ими в электричке бродячего музыканта они решают выдать за Адриано Челентано.
Сюжет мюзикла «Все будет Челентано» привязан к реальному приезду итальянского певца в СССР в 1987 году — с газетной заметки об этом и начинаются приключения фейкового итальянца в России.
Создатели мюзикла погружают зрителя в реальность конца 1980-х: киоски «Союзпечать», электрички с деревянными сиденьями, наперсточники, гостиница с хамоватой администраторшей и табличкой «Мест нет», фоновая тема борьбы с алкоголизмом и вырубленных виноградников, первые ростки свободы и «Жигули» «копейка» — на ходу и в натуральную величину. Не самолет, как в печально памятном «Норд-Осте», но все равно впечатляет.
В 1970–1980-е Адриано Челентано был для советской публики признанным воплощением итальянской заманчивости и жизнерадостности. Его экранные герои были по большей части обаятельными мошенниками, а мачо-винодел из «Укрощения строптивого» давил виноград в такт музыке. Из всего огромного музыкального каталога Челентано самым большим успехом пользовались здесь песни авторства Тото Кутуньо: они уместились на двух пластинках, одну из которых даже выпустила фирма «Мелодия». Композиции Кутуньо и стали музыкальной основой мюзикла, причем Челентано, строго говоря, все не ограничивается: в спектакле также звучат песни, знакомые отечественной аудитории в исполнении Джо Дассена, Мирей Матье и самого Кутуньо.
Помимо вынесенного в заглавие имени итальянского певца зрителей манит с афиш комик Александр Ревва (в музыкальной ипостаси — Артур Пирожков). Он не раз примерял образ Челентано в своих скетчах и песенных номерах. В одном из составов мюзикла он как раз и играет «имперсонатора» Челентано Витю. Ревва шутит в стиле «Лашатеми кантаре? Кто лошара?», изображает жесты и походку Челентано, в общем, делает все, чтобы понравиться невзыскательной курортной публике.
Собственно, публику во Дворце молодежи рассмешить ненамного сложнее. Тем более что переводом текстов песен занимался мастер иронической поэзии Сергей Плотов. Смешное он создает из чего угодно. Из названий сыров и вин он складывает уморительные куплеты, а небожителей курортной теневой экономики наделяет именами греческих богов. В ряду персонажей выделяется Зевс Борисович Пападакис — держатель ресторанно-банного комплекса «Парнас»: благодаря харизме и вокалу одного из лучших российских артистов мюзиклов Александра Матросова его Зевс выглядит убедительным и даже монументальным.
А Александр Ревва удивлять широтой вокального диапазона не пытается, да и зрители этого не требуют.
Его игра проседает в финале, где нужно выйти из амплуа комика и петь лирические песни. Впрочем, финал, резко перебрасывающий зрителя из комедии в лирический хеппи-энд, вообще выпадает из логики сюжета — авторы спешно разбирают несколько любовных треугольников на отдельные катеты и гипотенузы. Порой вопреки здравому смыслу, но зато в угоду жанру: в мюзикле нужно, чтобы победила любовь? Извольте.