Логистический комплекс Ozon под Тамбовом хотят запустить в сентябре 2027 года
Ввод в эксплуатацию логистического комплекса Ozon в Тамбовском округе Тамбовской области намечен на сентябрь 2027 года. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале после рабочего визита в округ.
По словам господина Первышова, на сегодня обеспечены подключение к электросетям, газоснабжению и водопроводу, а также закуплены необходимые строительные материалы. После получения разрешительной документации старт работ запланирован на конец 2026 года.
Реализация проекта предусматривает создание около 500 новых рабочих мест. В планы компании входит трудоустройство сотрудников, ранее работавших на складе Wildberries в Котовске, который был уничтожен в результате атак ВСУ в конце августа.
Как сообщал «Ъ-Черноземье» в июле, строительство логистического комплекса Ozon в Тамбовском округе подорожало до 1,8 млрд руб. Ранее власти Тамбовской области приняли решение сдать в аренду 7,3 га в селе Стрельцы воронежскому ООО «Натали-Плюс» Вардана Агароняна для строительства логоцентра Ozon.
Стоимость проекта изначально оценивали в 920 млн руб. Реализовать проект планировалось в период до конца 2032 года, хотя ранее в правительстве региона «Ъ-Черноземье» рассказывали, что логокомплекс может быть запущен уже в третьем квартале 2027-го.