Логистический комплекс Ozon под Тамбовом хотят запустить в сентябре 2027 года

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в июле, строительство логистического комплекса Ozon в Тамбовском округе подорожало до 1,8 млрд руб. Ранее власти Тамбовской области приняли решение сдать в аренду 7,3 га в селе Стрельцы воронежскому ООО «Натали-Плюс» Вардана Агароняна для строительства логоцентра Ozon.

Стоимость проекта изначально оценивали в 920 млн руб. Реализовать проект планировалось в период до конца 2032 года, хотя ранее в правительстве региона «Ъ-Черноземье» рассказывали, что логокомплекс может быть запущен уже в третьем квартале 2027-го.