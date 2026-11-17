Орловские власти назвали необоснованными претензии жд-перевозчика «РЭКС» на почти 300 млн рублей
Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» заявил о необоснованности требований ООО «Региональный экспресс» (РЭКС). Об этом говорится в официальном ответе.
Перевозчик хочет взыскать с региона 295,6 млн руб. убытков за 2024 год.
«Заявленные требования являются необоснованными и не соответствуют сложившейся судебной практике, — сообщили чиновники. — Компенсации из бюджета подлежит не разрыв между всеми издержками перевозчика и его доходами, а лишь потери от разницы между экономически обоснованной себестоимостью проезда и фактически установленным тарифом».
За 2024 год РЭКСу уже перечислили средства в рамках предусмотренных лимитов. Поэтому дептранс претензию от 20 ноября 2025 года «оставил без удовлетворения как необоснованную». Там добавили, что попытки транспортных компаний переложить на бюджет свои затраты происходят ежегодно. «Требования либо не были удовлетворены, либо были удовлетворены частично в пределах, предусмотренных для этого в бюджете Орловской области денежных средств»,— пояснили в ведомстве.
По их данным, в этом году перевозки идут на основании договора от 15 декабря 2025 года № 64-Д/25. Объем транспортной работы сформирован «с учетом плановых показателей использования подвижного состава». Менять контракт до конца года не планируется.
По итогам третьего квартала 2026 года пассажирооборот пригородного железнодорожного транспорта на территории региона составил 8,8 млрд пасс-км. «Ход вышеуказанного судебного процесса, затрагивающего правоотношения, сложившиеся в 2024 году, не связан с текущим периодом, и не может повлиять на исполнение условий договора в 2026 году», — резюмировали в департаменте.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что РЭКС требует возместить из бюджета около 295,6 млн руб. убытков за 2024 год. По мнению перевозчика, тарифы на проезд были установлены с отступлением от метода экономически обоснованных затрат. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 27 ноября.