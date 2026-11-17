За 2024 год РЭКСу уже перечислили средства в рамках предусмотренных лимитов. Поэтому дептранс претензию от 20 ноября 2025 года «оставил без удовлетворения как необоснованную». Там добавили, что попытки транспортных компаний переложить на бюджет свои затраты происходят ежегодно. «Требования либо не были удовлетворены, либо были удовлетворены частично в пределах, предусмотренных для этого в бюджете Орловской области денежных средств»,— пояснили в ведомстве.