И об этом — зал на третьем этаже, где собраны отец и сыновья Штейнберги и Вулох с Плавинским. Конечно, историю неофициальной Тарусы невозможно вместить в одну выставку. Да и рассказ неизбежно получается приглаженным, не таким, как в воспоминаниях Воробьева: «Мы киряли, трепались и плелись на танцы». Но помимо юношеского веселья и угара было и что-то еще, заставившее Эдуарда Штейнберга, несмотря на отъезд в Москву, а потом в Париж, в последние десятилетия жизни много времени проводить на берегах Оки. И в итоге найти там последнее пристанище, словно следуя своим же словам: «Я из Москвы уехал в Тарусу через Париж».