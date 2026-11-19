В Центральный районный суд Воронежа поступил административный иск городской прокуратуры о досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) городского округа Елены Литвинчук в связи с утратой доверия. Об этом 19 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.