Прокуратура хочет лишить полномочий главу контрольно-счетной палаты Воронежа
В Центральный районный суд Воронежа поступил административный иск городской прокуратуры о досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) городского округа Елены Литвинчук в связи с утратой доверия. Об этом 19 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
В обоснование иска указано, что надзорным ведомством в ходе проверки были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности председателя КСП.
«Установлено, что в условиях неурегулированного конфликта интересов и отсутствия соответствующих решений представительного органа должностным лицом незаконно издавались приказы о выплате премий и материальных поощрений в отношении себя»,— говорится в сообщении пресс-службы воронежских судов.
Прокуратурой было внесено представление, однако комиссия по урегулированию конфликта интересов «вынесла необоснованное решение об отказе в удовлетворении требований надзорного органа».
По данным картотеки, административное исковое заявление прокуратуры было зарегистрировано 18 ноября, оно принято к производству. Судебное заседание назначено на 2 декабря. Дело рассматривает судья Елена Шумейко.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», Елена Литвинчук возглавляет КСП с 2013 года, с момента ухода на пенсию экс-председателя палаты Ларисы Дорохиной. До этого работала в КСП Воронежской области — с 1996 года, пройдя путь от ведущего специалиста до заместителя председателя.
На прошлой неделе также стало известно, что по подозрению в злоупотреблениях должностными полномочиями была задержана 49-летняя глава управления строительной политики мэрии Воронежа Оксана Евдакова. Уголовное дело, по которому ее задержали, касается периода работы госпожи Евдаковой в дирекции дорожного хозяйства и благоустройства. Ранее проверка выявила, что должностные лица муниципального заказчика выдали авансы подрядчику строительства ливневой канализации в Центральном районе без разрешения на строительство и банковской гарантии. Ущерб бюджету оценили в 335 млн руб.