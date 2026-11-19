В 11:20 господином Хинштейном была опубликована первая информация о последствиях атаки. Глава региона сообщил, что, по предварительным данным, пострадали девять человек. Осколочные ранения в центре получили двое мужчин и три женщины. На северо-западе попал под завалы частного дома 12-летний ребенок, спасатели вызволили его. Также ранены были две женщины — посетительницы частной клиники, получившие осколочные ранения. Еще одна женщина пострадала в районе Льговского поворота.