Главное об ударе БПЛА по Курску 19 ноября: разрушения, пожары и 11 раненых
Раненые и повреждения домов в результате атаки ВСУ на Курск 19 ноября
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В четверг, 19 ноября, беспилотники ВСУ нанесли удар по центру Курска. В результате ранены больше десятка человек. Пострадали дома и ряд учреждений, включая Арбитражный суд Курской области. Повреждено множество автомобилей, зафиксирован ряд возгораний. Главное об атаке — в подборке «Ъ-Черноземье».
Оперативный штаб Курской области объявил опасность атаки БПЛА в 8:37. Силы и средства ПВО были приведены в готовность для отражения возможной атаки.
В 9:47 губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в «Максе», что беспилотники атаковали Курск. Над городом сработала система ПВО.
«Предварительно, есть задымление в одном из зданий в центре Курска. Информация уточняется. Ситуацию держу на личном контроле»,— написал глава региона.
В 11:20 господином Хинштейном была опубликована первая информация о последствиях атаки. Глава региона сообщил, что, по предварительным данным, пострадали девять человек. Осколочные ранения в центре получили двое мужчин и три женщины. На северо-западе попал под завалы частного дома 12-летний ребенок, спасатели вызволили его. Также ранены были две женщины — посетительницы частной клиники, получившие осколочные ранения. Еще одна женщина пострадала в районе Льговского поворота.
В центре Курска после падения обломков и взрывной волны были повреждены один многоквартирный дом, частные дома, а также здание Арбитражного суда Курской области, Центральная городская библиотека, Дом быта и Курский медицинский колледж. Зафиксированы повреждения фасада здания и окон травмпункта — пациенты и посетители не пострадали. Несколько автомобилей загорелись в результате атаки БПЛА. Множество машин получили повреждения.
В 12:30 Александр Хинштейн рассказал, что количество пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на Курск выросло до 11 человек. По его словам, в клинике получили ранения три женщины, еще две пострадали в частном секторе.
«Жители ранены, гражданская инфраструктура серьезно пострадала. Поблизости нет никаких объектов, представляющих военный интерес»,— подчеркнул губернатор Курской области.
Мэр Курска Евгений Маслов пояснил, что сейчас на местах происшествий работают спецслужбы, а после этого сотрудники администрации Центрального округа проведут подомовой обход, зафиксируют повреждения и определят степень повреждений и возможности дальнейшего проживания.
«В здании библиотеки разбиты стекла, но читальный зал не пострадал. Поэтому жильцы домов могут временно там подождать, пока будет работать комиссия: есть тепло, чай и условия для комфортного ожидания. Волонтеры помогут с уборкой стекол и мусора, а также пленкой закроют тепловой контур»,— сообщил господин Маслов.
Параллельно с этим уточняется наличие свободных мест в пунктах временного размещения (ПВР). К работе подключено региональное министерство ЖКХ и ТЭК. Каждому пострадавшему мэр Курска рекомендовал звонить по номеру 112 для фиксации случаев повреждения квартир и своевременного оказания помощи.
«Вопрос компенсаций за автомобили тоже рассматривается. Главная задача сейчас — максимально быстро восстановить тепловой контур домов и проверить коммуникации специалистами, чтобы люди могли вернуться домой как можно скорее»,— резюмировал господин Маслов.
По поручению прокурора Курской области Дмитрия Бурко был организован контроль за соблюдением прав граждан, в том числе за своевременным оказанием необходимой помощи пострадавшим. На место выехали первый заместитель регионального прокурора Сергей Лубенец и прокурор Центрального административного округа Курска Сергей Папанов.
В Следственном комитете России объявили о возбуждении уголовного дела о теракте в связи с атакой на Курск (ст. 205 УК РФ). Сотрудники ведомства работают на местах происшествий и устанавливают все обстоятельства случившегося.
«Устанавливаются модели и характеристики использованных для атаки средств, а также конкретные лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к совершению преступлений»,— заявили в ведомстве.
Отбой опасности атаки БПЛА в Курской области пока не объявлен.
В связи с оперативной обстановкой движение трамваев в Курске временно осуществляется по измененной схеме: от ЗАО «КПК» до железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в правительстве региона.
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