Claude обвалил биткойн
Ведущая криптовалюта обновила двухлетние минимумы из-за IPO Anthropic
По итогам прошедшей недели цена биткойна удержалась выше $60 тыс., хотя в ходе торгов в выходные опускалась до $55 тыс., обновив двухлетние минимумы. Основной причиной оттока ликвидности из криптовалюты стало крупнейшее в истории IPO, в которое перекладывали капитал институциональные инвесторы. Обвал ускорила и начавшаяся следом распродажа акций американского техсектора. Как считают эксперты, сильное удешевление криптовалюты может подтолкнуть институционалов выкупать ее по сниженной цене.
На торгах 22 ноября курс биткойна поднялся выше $61,1 тыс., частично восстановившись после масштабного падения, которое началось на прошлой неделе, свидетельствуют данные Coinmarketcap.com. Накануне, 21 ноября, курс криптовалюты опускался до $55,1 тыс., обновив минимум с осени 2024 года. Впрочем, несмотря на частичное восстановление котировок, курс по-прежнему находится на уровне минимумов июля 2026 года.
В течение недели на котировки криптовалюты давила подготовка к IPO американской компании технологического сектора Anthropic, создателя ИИ-модели Claude.
Размещение состоялось 19 ноября и стало крупнейшим IPO в истории рынка. Его объем превысил $100 млрд, обогнав по объему даже IPO SpaceX, которая размещалась в июне 2026 года. Такое крупное размещение потребовало большого объема ликвидности, а криптовалюта зачастую «рассматривается инвесторами как самый быстрый и доступный способ получить наличные», отмечает гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.
«Часть институциональных инвесторов перераспределяли капитал в пользу акций компании в рамках IPO»,— указывает директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков. Похожая ситуация наблюдалась в мае—июне 2026 года перед размещением SpaceX, когда за месяц биткойн подешевел на 20%, с $80 тыс. до $60 тыс.
Снижение цены биткойна значительно усилилось из-за падения котировок акций американских компаний технологического сектора 19–20 ноября. Несмотря на то, что за первый час торгов акции Anthropic выросли почти на 40% относительно цены размещения, до $115, за два дня торгов котировки растеряли почти весь рост и уже к закрытию пятницы составили $87, что лишь на 5% выше цены размещения. Акции SpaceX за два дня подешевели на 12%, акции Nvidia — на 18%. Индекс S&P 500 за это время снизился на 6,7%, до минимума с апреля 2026 года.
Крипторынок во многом движется вслед за американским фондовым рынком: крупные фонды во время паники распродают акции компаний техсектора и криптовалюту одновременно, указывают эксперты.
По данным Coinmarketcap.com, суммарные оттоки из ETF биткойна 19–20 ноября составили $758 млн. Давили на котировки и ликвидации маржинальных позиций: по данным Coinglass.com, объем закрытия принудительных позиций 19–20 ноября составил более $800 млн, 21 ноября масштабное закрытие коротких позиций продолжилось и составило около $419 млн.
Курс биткойна снижается с начала ноября. За это время цена криптовалюты опустилась на 21%, полностью отыграв рост котировок в августе—сентябре. Негативным фоном для криптоактивов выступают результаты промежуточных выборов в США 3 ноября, на которых представители Демократической партии заняли 56% мест в Сенате и около 59% в Палате представителей. Победа демократов сулит крипторынку жесткое регулирование, рост налогов и высокие ставки ФРС. «Демократы получили контроль над обеими палатами и выиграли ключевые штаты, такие как Техас и Джорджию, где сосредоточена большая часть строительства дата-центров»,— отмечает операционный директор Millpay Игорь Плотников.
Джером Пауэлл, бывший председатель Федеральной резервной системы США, 9 ноября:
«Биткойн не конкурент доллару. На самом деле он конкурент золоту».
В ближайшее время позитивных фактов для восстановления котировок биткойна нет, считают эксперты. «Проверкой на прочность станут данные по инфляции и ВВП США 25 ноября»,— отмечает госпожа Проценко. Курс биткойна будет зависеть и от стабилизации акций американских компаний техсектора, указывает Игорь Плотников. «Вероятно, ближайшим уровнем поддержки будет выступать зона $55–57 тыс., так как именно столько составляет себестоимость майнинга биткойна»,— отмечает эксперт. Сильное удешевление криптовалюты может подтолкнуть институционалов выкупать ее по сниженной цене. Так, 21 ноября, после того как курс биткойна опустился ниже $60 тыс., британская Abraxas Capital Management купила около 17,6 тыс. BTC на сумму более $1 млрд.