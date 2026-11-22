Снижение цены биткойна значительно усилилось из-за падения котировок акций американских компаний технологического сектора 19–20 ноября. Несмотря на то, что за первый час торгов акции Anthropic выросли почти на 40% относительно цены размещения, до $115, за два дня торгов котировки растеряли почти весь рост и уже к закрытию пятницы составили $87, что лишь на 5% выше цены размещения. Акции SpaceX за два дня подешевели на 12%, акции Nvidia — на 18%. Индекс S&P 500 за это время снизился на 6,7%, до минимума с апреля 2026 года.