«Белгородасбестоцемент» вложил в покупку нового оборудования 430 млн рублей
Один из крупнейших производителей хризотилцементной продукции в России ПАО «Белгородасбестоцемент» («Белаци», контролируется ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат») вложил в запуск нового оборудования 430 млн руб. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев в своем Telegram-канале после визита на предприятие.
По словам главы региона, новая линия была приобретена при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Серийный выпуск плоского прессованного листа стартовал на предприятии 1 октября.
На «Белаци» уже усовершенствовали линию окраски, установив современное оборудование, включая камеру распыления и валковую машину. Компания планирует и дальше модернизировать участок окраски, чтобы увеличить объем производства фибросайдинга.
«Ситуация на предприятии непростая, как и у многих в регионе. Но руководство делает все, чтобы сохранить производственный потенциал и коллектив, обеспечить строительный рынок качественными материалами, которые служат более пятидесяти лет»,— добавил губернатор.
Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что убыток «Белгородасбестоцемента» за девять месяцев вырос в 4,6 раза — до 34 млн руб. Выручка предприятия снизилась на 3,8% — с 1,2 млрд до 1,15 млрд руб.
Ранее «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что прибыль «Белгородасбестоцемента» за весь 2025 год сократилась в 88 раз по сравнению с 2024-м — до 874 тыс. руб.