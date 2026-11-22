Минобороны отчиталось об ударе по электроподстанции в Днепропетровской области
Вооруженные силы России атаковали электроподстанцию мощностью 330 кВ в населенном пункте Каменская Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.
Удар был нанесен беспилотниками. Объект, утверждает российское оборонное ведомство, использовали в работе украинских предприятий военной промышленности.
Еще одна цель удара российских военных — сухогруз в Черном море к юго-западу от Николаева. Судно доставляло грузы «двойного назначения» для украинских военных, уточняет Минобороны.
Российские военные активизировали удары по энергетическим объектам, которые используют ВСУ, в начале сентября. Они стали ответом на удары по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России, объясняли в российском ведомстве.