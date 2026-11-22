Представители аэропорта заверили, что никак не связаны с подпольным производством алкоголя. Организацией питания в аэропорту и на самолетах занимаются другие лица. «Таким образом, деятельность по производству и предложению указанного напитка пассажирам не связана с деятельностью аэропорта Шереметьево»,— указали там.