Подпольное производство лимончеллоа нашли рядом с Шереметьево
Нелегальный цех по производству итальянского лимонного ликера (лимончелло) обнаружили неподалеку от московского аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Напиток, по данным агентства, разливали для пассажиров, ожидающих вылета в бизнес-зале.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли 1,2 тыс. непромаркированных бутылок с алкоголем — ко всем была приклеена этикетка с надписью «Лимончелло». Возбуждено уголовное дело о производстве и хранении немаркированной алкогольной продукции группой лиц ( п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК). О задержаниях не сообщается.
Представители аэропорта заверили, что никак не связаны с подпольным производством алкоголя. Организацией питания в аэропорту и на самолетах занимаются другие лица. «Таким образом, деятельность по производству и предложению указанного напитка пассажирам не связана с деятельностью аэропорта Шереметьево»,— указали там.