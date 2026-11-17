По данным Rusprofile, ЗАО «Многофункциональный центр "Сплав"» было зарегистрировано в Липецке в мае 2005 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью. Уставный капитал — 25,6 млн руб. Актуальные владельцы не раскрываются. С мая 2014-го по декабрь 2021 года ими выступали ныне ликвидированное московское ООО «Сервисстройинвест» и ПАО «Липецккурорт» (собственники скрыты, ранее ими выступали Федерация профсоюзов Липецкой области, Липецкая областная организация профсоюза работников АПК РФ, Федерация независимых профсоюзов России). До процедуры банкротства «Сплавом» руководил Юрий Безрядин. 2025 год компания завершила с нулевой выручкой и чистой прибылью 11 млн руб.