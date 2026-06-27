Главные новости за 22 – 26 июня. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Мэрия Саратова в апелляции добилась сноса павильона напротив «Кольца».

Как торговать промышленным оборудованием в 2026 году рассказала поставщик насосов Татьяна Аббакумова.

Балконы с гостиницы «Россия» увезли из Саратова в Петербург для реставрации.

В Саратове омбудсмен помог девочке, которую мать пять лет не выпускала из дома.

Саратовским собаководам ограничили места для выгула питомцев.

Саратов получит объездную трассу к аэропорту Гагарин, Балаково — новый терминал.

В Саратовской области будут штрафовать за фото и видео последствий налетов.

Доходы ТФОМС Саратовской области в 2025 составили почти 50 млрд руб.

Кассация в Саратове взыскала с картеля 1,3 млрд руб.

В Саратовской области сиротам станет легче получить выплату на покупку жилья.

В бюджете Саратовской области в 2025 году снизились налоговые поступления. При этом сократил социальные траты и нарастил доходы.

В Саратовской области инвесторы получат землю без торгов при соблюдении условий.

КПРФ определилась с кандидатами в Госдуму по саратовским округам.

Лимит на продажу бензина ввели в Саратовской области до конца месяца.

Секретарь саратовского обкома КПРФ Бондаренко может пойти в Госдуму от Удмуртии.

Волгоградская область

Контрольно-счетная палата Волгограда выявила нарушения на 124,7 млрд руб. в 2025 году.

В Волгограде ищут нового проектанта очистных на острове Голодном.

Правительство РФ спишет Волгоградской области 2,1 млрд руб. долга.

В Волгограде будут судить экс-депутата гордумы за вымогательство, домогательства и реабилитацию нацизма.

Суд поместил под домашний арест владельца кафе «ЕвроАзия» под Волгоградом.

Пять жалоб рассмотрит Волгоградский облсуд на приговор главе района Ивану Гелю.

«Лукойл» ограничил продажу бензина в Волгоградской области до 20 литров. Ранее госпредприятия запаслись топливом на 100 млн руб.

Пензенская область

Экс-депутат гордумы Пензы Олег Фомин проиграл ФАС кассацию из-за цен на столбы.

В Пензенской области увеличат количество электрозаправок в 2026 году.

Пензенская полиция опровергла фейк о принудительном задержании для отправки на СВО.

Продажу бензина ограничили в Пензе.

Астраханская область

КС обязал пересмотреть дело из Астрахани из-за неясности в Гражданском кодексе. Ранее суды отказали предпринимательнице Надие Батраковой в в расторжении договора купли-продажи нежилого помещения из-за постоянных затоплений.

В Астрахани ищут нового проектанта для ремонта колледжа имени Мусоргского. Предыдущий подрядчик, московское ООО «Стройресурс», получил аванс 41 млн руб., но не приступил к работам, и в августе 2025 года УКС расторгло контракт.

На благоустройство Комсомольской набережной в Астрахани выделили еще 57 млн руб.

«Астрводоканал» опроверг информацию о продаже сетей застройщику в Астрахани.

С начала года в Астраханской области зафиксировали 39 случаев лихорадки Ку.

Довыборы в гордуму Астрахани проведут в сентябре.

Астраханское УФАС оштрафовало «Россети Юг» на 42,6 млн руб.

Московское госпредприятие к 2029 году отреставрирует Астраханский кремль.

Нина Шевченко