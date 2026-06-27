Главные новости за 22 – 26 июня. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань
Саратовская область
Мэрия Саратова в апелляции добилась сноса павильона напротив «Кольца».
Как торговать промышленным оборудованием в 2026 году рассказала поставщик насосов Татьяна Аббакумова.
Балконы с гостиницы «Россия» увезли из Саратова в Петербург для реставрации.
В Саратове омбудсмен помог девочке, которую мать пять лет не выпускала из дома.
Саратовским собаководам ограничили места для выгула питомцев.
Саратов получит объездную трассу к аэропорту Гагарин, Балаково — новый терминал.
В Саратовской области будут штрафовать за фото и видео последствий налетов.
Доходы ТФОМС Саратовской области в 2025 составили почти 50 млрд руб.
Кассация в Саратове взыскала с картеля 1,3 млрд руб.
В Саратовской области сиротам станет легче получить выплату на покупку жилья.
В бюджете Саратовской области в 2025 году снизились налоговые поступления. При этом сократил социальные траты и нарастил доходы.
В Саратовской области инвесторы получат землю без торгов при соблюдении условий.
КПРФ определилась с кандидатами в Госдуму по саратовским округам.
Лимит на продажу бензина ввели в Саратовской области до конца месяца.
Секретарь саратовского обкома КПРФ Бондаренко может пойти в Госдуму от Удмуртии.
Волгоградская область
Контрольно-счетная палата Волгограда выявила нарушения на 124,7 млрд руб. в 2025 году.
В Волгограде ищут нового проектанта очистных на острове Голодном.
Правительство РФ спишет Волгоградской области 2,1 млрд руб. долга.
В Волгограде будут судить экс-депутата гордумы за вымогательство, домогательства и реабилитацию нацизма.
Суд поместил под домашний арест владельца кафе «ЕвроАзия» под Волгоградом.
Пять жалоб рассмотрит Волгоградский облсуд на приговор главе района Ивану Гелю.
«Лукойл» ограничил продажу бензина в Волгоградской области до 20 литров. Ранее госпредприятия запаслись топливом на 100 млн руб.
Пензенская область
Экс-депутат гордумы Пензы Олег Фомин проиграл ФАС кассацию из-за цен на столбы.
В Пензенской области увеличат количество электрозаправок в 2026 году.
Пензенская полиция опровергла фейк о принудительном задержании для отправки на СВО.
Продажу бензина ограничили в Пензе.
Астраханская область
КС обязал пересмотреть дело из Астрахани из-за неясности в Гражданском кодексе. Ранее суды отказали предпринимательнице Надие Батраковой в в расторжении договора купли-продажи нежилого помещения из-за постоянных затоплений.
В Астрахани ищут нового проектанта для ремонта колледжа имени Мусоргского. Предыдущий подрядчик, московское ООО «Стройресурс», получил аванс 41 млн руб., но не приступил к работам, и в августе 2025 года УКС расторгло контракт.
На благоустройство Комсомольской набережной в Астрахани выделили еще 57 млн руб.
«Астрводоканал» опроверг информацию о продаже сетей застройщику в Астрахани.
С начала года в Астраханской области зафиксировали 39 случаев лихорадки Ку.
Довыборы в гордуму Астрахани проведут в сентябре.
Астраханское УФАС оштрафовало «Россети Юг» на 42,6 млн руб.
Московское госпредприятие к 2029 году отреставрирует Астраханский кремль.