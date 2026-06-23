Кассация в Саратове взыскала с картеля 1,3 миллиарда рублей

Первый кассационный суд общей юрисдикции (Саратов) признал законными решения нижестоящих инстанций по делу нижегородского картеля. Подробности сообщила пресс-служба суда.

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КС отказал в удовлетворении жалоб ответчиков по делу о картельном сговоре на дорожных аукционах в Нижегородской области. Суд согласился с нижестоящими инстанциями. Решение о взыскании с участников объединения более 1,3 млрд руб. незаконного дохода вступило в силу.

Ответчики: ООО «НижДорСервис», ООО «Нижавтодорстрой», ООО «СпецДорСтрой», а также физические лица В. Грязнов и А. Каленов. Ранее Ленинский районный суд Нижнего Новгорода, чье решение впоследствии оставил без изменений Нижегородский областной суд, установил, что компании заключили картельное соглашение.

Установлено, что дорожники поддерживали начальную максимальную цену контрактов на торгах: они вместе подавали заявки на участие с минимально возможными скидками. Суд первой инстанции квалифицировал эти действия как противоречащие фундаментальным принципам контрактной системы, направленным на обеспечение конкуренции и эффективное расходование бюджетных средств. В результате суд признал картельное соглашение недействительным, обратил в доход государства 1,365 млрд руб., полученных компаниями в результате торгов, и возложил солидарную ответственность на членов картеля.

Рассмотрев кассационные жалобы ответчиков, КС не нашёл оснований для отмены судебных актов. Коллегия указала, что факт картельного сговора, вина участников и причинно-следственная связь между их действиями и ущербом бюджету уже установлены вступившими в законную силу актами. В частности, суд сослался на решения антимонопольных органов, судебные постановления по делам об их оспаривании, а также на уголовный приговор. По смежному делу об ограничении конкуренции к уголовной ответственности привлекли руководителей МП «РЭД АР» и ООО «Вектор».

Дарья Васенина