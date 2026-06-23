Саратовская область сократила социальные траты и нарастила доходы

В бюджет Саратовской области вносятся поправки. О том, на что будут потрачены средства, обсуждали в областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель министра финансов Саратовской области Людмила Тарасова

Фото: Саратовская областная Дума Первый заместитель министра финансов Саратовской области Людмила Тарасова

Фото: Саратовская областная Дума

Первый заместитель министра финансов Саратовской области Людмила Тарасова рассказала, что доходы областного бюджета на 2026 год выросли на 1,8 млрд руб. Из них федеральные 1,5 млрд руб. будут направлены на замещение ранее предусмотренных областных средств на выкуп земельных участков и объектов недвижимости у объектов Славянской площади (794,4 млн руб.), создание новых парков и скверов (500 млн руб.), ремонт автодорог во Фрунзенском районе города Саратова (226 млн руб.). На помощь бойцам СВО пойдут 129 млн руб.

По решению губернатора области предусматриваются ассигнования на обеспечение пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом в рамках брутто-контрактов по 100 млн руб.

На ремонт и реконструкцию социальных объектов выделяется 110,8 млн руб. Они пойдут на модернизацию первичного звена, техобследование и разработку проектно-сметной документации для проведения ремонта помещений 18 медучреждений, завершение ремонта, закупку оборудования.

За счет неиспользованных остатков областного дорожного фонда 2025 года на ремонт улично-дорожной сети бюджетам Красноармейска и Хвалынска будет направлено 55 млн руб.

В связи со снижением дефицита областного бюджета благодаря поступившим федеральным средствам и «сложившейся экономии по отдельным направлениям расходов» банковские заимствования и верхний предел госдолга сокращаются на 3,9 млрд руб.

В итоге параметры областного бюджета на 2026 год становятся следующими: доходы — 196,6 млрд руб., расходы — 222,2 млрд руб., дефицит — 25,6 млрд руб.

Члены КПРФ выясняла, с чем связано снижение госдолга. Депутаты предположили, что региону «повезло» с федеральным финансированием или же сокращаются расходы. Госпожа Тарасова затруднилась ответить на этот вопрос, пожелав задать его руководителям министерств.

Депутат Денис Буланов подчеркнул, что бюджет стал выглядеть лучше, при этом видно, что в поправках «урезается много мер социальной поддержки» (на 500 млн руб.), изымаются средства из госкорпорации развития Саратовской области. «Можно ли говорить о том, что правительство начало потихоньку секвестировать расходы бюджета?» — спросил депутат.

Людмила Тарасова ответила, что речь идет именно об экономии, как такового секвестра не рассматривается.

Татьяна Смирнова