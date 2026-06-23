В Саратовской области сиротам станет легче получить выплату на покупку жилья

В Саратовской области детям-сиротам решено предоставить дополнительные гарантии на получение жилья. Соответствующие поправки в закон обсуждались в областной думе на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Михаил Бутылкин

Фото: Саратовская областная Дума Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Михаил Бутылкин

Фото: Саратовская областная Дума

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Михаил Бутылкин сообщил о необходимости внести изменения в региональный закон «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Федеральным законом от 21.12.1996 № 159 предусмотрена возможность предоставления выплат на приобретение сиротами благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилья кредита.

Глава профильного ведомства подчеркнул, что в силу обстоятельств, при которых допускается предоставление таких выплат, подавляющее большинство детей-сирот такую выплату получать не могут. За период действия данной нормы в 2023 году в регионе было выдано всего 23 сертификата.

Новым проектом предлагается предоставлять региональные выплаты на приобретение жилого помещения в Саратовской области в следующих случаях: достижение заявителем возраста 18 лет, отсутствие у заявителя психических заболеваний или расстройств, алкогольных и наркологических зависимостей, отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания заявителю содействия при преодолении трудной жизненной ситуации.

Средняя площадь приобретаемых жилых помещений составляет от 36 до 38 квадратных метров. Таким образом, проектом предлагается использовать среднюю норму 37 квадратных метров для расчета размера социальной выплаты. В среднем выплата в Саратове составит около 3,3 млн руб.

Уполномоченный по правам ребенка Юлия Васильева согласилась, что поправки сделают механизм получения жилья доступнее. Депутаты рассмотрят законопроект на ближайшем заседании думы.

Татьяна Смирнова