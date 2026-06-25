Саратов получит объездную трассу к аэропорту Гагарин, Балаково — новый терминал

В Саратовской области построят новую дорогу, связывающую областной центр с аэропортом Гагарин, сообщает Telegram-канал «Володин Саратов». Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также анонсировал возведение пассажирского терминала в балаковском аэропорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин анонсировал строительство дороги до аэропорта Гагарин

Фото: t.me / volodin_saratov Вячеслав Володин анонсировал строительство дороги до аэропорта Гагарин

Фото: t.me / volodin_saratov

Новая трасса позволит объехать железнодорожный переезд в Дубках, где автомобилисты и пассажиры регулярно теряют время в ожидании состава. Маршрут пройдет по существующей дороге-дублеру от поселка Юбилейный в направлении Усть-Курдюма до аэропорта. По оценке авторов проекта, это должно существенно сократить время в пути.

Вторым проектом, который господин Володин назвал уже принятым к реализации, стало строительство терминала в аэропорту Балаково. В настоящий момент там обустраивают взлетно-посадочную полосу, однако вопрос с возведением самого здания терминала долго оставался открытым. Финансирование этого этапа, по словам председателя Госдумы, будет обеспечено за счет государственных средств.

Балаковский аэропорт был введен в эксплуатацию в 1984 году, а с 2001 года не функционировал. В прошлом из него выполнялись регулярные рейсы в города Саратовской области и другие регионы. Необходимость восстановления объекта Вячеслав Володин обозначил в 2019 году, после чего были найдены проектные решения и начаты строительные работы.

Марина Окорокова