В Саратовской области будут штрафовать за фото и видео последствий налетов

В Саратовской области приняты штрафы за публикацию фото и видео с последствиями атак на регион. Законопроект приняли депутаты областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин напомнил, что по указу президента № 757 решение оперативного штаба, который возглавляется главой региона, обязательно для исполнения. Поэтому в региональный закон «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области» необходимо внести изменения: установить ответственность за неисполнение, нарушение или ненадлежащее исполнение решений оперативного штаба. Граждане будут обязаны заплатить штраф от 3 до 4 тыс. руб., если правонарушение совершено в первый раз. Принятые меры отвечают базовому уровню готовности в регионе.

Депутаты попросили пояснить, за что именно граждане получат штраф. Юрий Юрин пояснил, что в Саратовской области действует запрет на проведение фото- и видеосъемки последствий прилетов. Если правоохранители подтверждают факт нарушения, гражданин по суду обязан будет выплатить до 4 тыс. руб. Для лиц, сотрудничающих с иностранными разведками, действуют другие формы наказаний.

Татьяна Смирнова