На благоустройство Комсомольской набережной в Астрахани выделили еще 57 млн руб.

В Астрахани продолжат благоустройство Комсомольской набережной в Ленинском районе. По данным ЕИС «Закупки», объявлен тендер на пятый этап ремонта объекта. Начальная цена контракта — 57 млн руб., заявки на участие будут принимать до 13 июля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани ищут подрядчика для пятого этапа ремонта Комсомольской набережной

Фото: Марина Окорокова В Астрахани ищут подрядчика для пятого этапа ремонта Комсомольской набережной

Фото: Марина Окорокова

Согласно техзаданию, подрядчик должен благоустроить участок Комсомольской набережной до 1 ноября 2026 года. На променаде появятся скамейки, урны, амфитеатр и качели. Кроме этого, исполнитель смонтирует на набережной ограждение, обустроит тротуары и освещение. Строительство профинансируют за счет средств городского бюджета.

В документации отсутствует информация, о каком именно участке набережной идет речь. Предыдущие четыре этапа реконструкции Комсомольской набережной, начатые в 2022 году, включали благоустройство от ул. Латышева до кафе «Берег» в створе ул. Ю. Селенского. В 2024 году издание «Арбуз» писало об очередном этапе ремонта, который обновит набережную вплоть до «Гранд отеля» (его выбрали на всероссийском голосовании за объекты благоустройства). Эскиз променада представляли губернатору Игорю Бабушкину.

Всего, по данным сайта госзакупок, на реконструкцию набережной потратили около 330 млн руб. На данный момент Комсомольская набережная оборудована зонами отдыха, детскими и спортивными площадками лишь до ул. Ю. Селенского.

Марина Окорокова